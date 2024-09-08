Російська армія атакувала Куп'янськ, постраждала мирна жителька

Російська армія близько опівдня 8 вересня обстріляла з артилерії місто Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранено 66-річну жінку.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"8 вересня близько 12:00 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Потерпілу госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, горить газова труба. За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту з артилерії.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).