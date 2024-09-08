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Впродовж доби на Харківщині внаслідок російських ударів постраждали 12 людей

Через російські обстріли виникли пожежі та руйнування.

Впродовж доби на Харківщині внаслідок російських ударів постраждали 12 людей
обсріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

За минулу добу в Харківській області через російські обстріли загинуло двоє цивільних людей, 12 постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

8 вересня О 06:00 у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, без постраждалих. Російська армія вночі також обстріляла Чугуєвській район. 

Фото: Олег Синєгубов

В селі Малинівка внаслідок обстрілу горіла трава. У с. Скрипаї наслідок обстрілу (ймовірно БПЛА) горів ліс на площі 1,5 га, хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава. В Ізюмському районі в с. Борова внаслідок обстрілу горів гараж.

7 вересня у Харкові були зафіксовані влучання в господарчу будівлю в Індустріальному районі. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м.кв. У Салтівському районі росіяни влучили на територію цивільного підприємства. Виникла пожежа у приміщеннях із обладнанням, пошкоджено 8 автомобілів.

Фото: Олег Синєгубов

У Куп'янському районі в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу 7 вересня був пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. с. Ківшарівка. Горіло сміття, пошкоджені будівля ліцею та школа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка. 

В с. Новоосинове внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди, конструктивні елементи двохзруйнованих будинків та трава на площі 1,5 Га. Отримала поранення 18-річна дівчина, від госпіталізації відмовилась. В с. Ківшарівка горіла хвойна лісова підстилка. У с. Колодязне. внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га. 

У с. Старовірівка горіло 7 приватних будинків, 7 автомобілів та трава на площі 3 Га. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло 81-річної жінки. Постраждали 5 людей, з них одна дитина. Від госпіталізації відмовились. Пошкоджено ще 10 будинків. 

Фото: Олег Синєгубов

В Ізюмському районі в с. Вище Солоне внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась.

У Харківському районі в с. Козача Лопань внаслідок обстрілу горів будинок на площі 70 м.кв. У с. Мала Данилівка внаслідок обстрілу горів двохповерховий приватний будинок. Постраждали двоє чоловіків та три жінки. Від госпіталізації відмовились. Також пошкоджено 13 будинків та 3 автомобіля. 

У Чугуївському районі в с. Благодатне внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га.

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