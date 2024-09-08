Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників

Сили оборони за добу ліквідували ще 1270 російських окупантів, 4 ворожі танки та 30 артилерійських систем.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8636 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од,
- артилерійських систем – 17804 (+30) од,
- РСЗВ – 1180 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)
Дані уточнюються.