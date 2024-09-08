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Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 625 260 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників
Фото: EPA/UPG

Сили оборони за добу ліквідували ще 1270 російських окупантів, 4 ворожі танки та 30 артилерійських систем. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8636 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од,
  • артилерійських систем –  17804 (+30) од,
  • РСЗВ – 1180 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)

Дані уточнюються.

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