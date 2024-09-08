Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 625 260 військових.

LB.ua в Google News

Сили оборони за добу ліквідували ще 1270 російських окупантів, 4 ворожі танки та 30 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб,

танків ‒ 8636 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од,

артилерійських систем – 17804 (+30) од,

РСЗВ – 1180 (+2) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)

Дані уточнюються.