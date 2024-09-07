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Росіяни обстріляли артилерією Нікопольський район. Загинула жінка і свійські тварини

Також одна людина зазнала поранень. 

Росіяни обстріляли артилерією Нікопольський район. Загинула жінка і свійські тварини
Наслідки ударів
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Російська армія 7 вересня вдарила артилерією по Нікопольському району. У Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка, а ще одна жінка 60 років поранена. 

У Марганецькій і Мирівській громадах пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Загинули свійські тварини гусей, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей", – сказав він. 

По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. 

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