Росіяни обстріляли артилерією Нікопольський район. Загинула жінка і свійські тварини

Також одна людина зазнала поранень.

Російська армія 7 вересня вдарила артилерією по Нікопольському району. У Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка, а ще одна жінка 60 років поранена.

У Марганецькій і Мирівській громадах пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Загинули свійські тварини гусей, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей", – сказав він.

По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду.