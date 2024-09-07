Росіяни обстріляли артилерією Нікопольський район. Загинула жінка і свійські тварини

Російська армія 7 вересня вдарила артилерією по Нікопольському району. У Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка, а ще одна жінка 60 років поранена.
У Марганецькій і Мирівській громадах пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Загинули свійські тварини гусей, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей", – сказав він.
По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду.
- Учора російська армія вдарила балістичними ракетами по Павлограду Дніпропетровської області. Загинула людина, понад 80 поранені.