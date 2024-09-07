Міндовкілля заявило про сповільнення руху плями забруднення у межах Чернігова

Пляма забруднення сповільнила свій рух у бік Києва.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на Чернігівщині.

На засіданні говорили про підсумки роботи над ліквідацією забруднення річок Сейм і Десна.

Очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук доручила Держагентству водних ресурсів разом із Чернігівською ОВА та іншими службами визначити пріоритетні ділянки для встановлення додаткового устаткування.

Наразі, за інформацією міністерства, на ділянці річки Десна перед Черніговом тривають заходи з насичення киснем поверхневої води. У точках аерації вміст кисню за дві доби подвоївся, а колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні.

У Міндовкіллі зазначили, що забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни - його швидкість сповільнилася в межах Чернігова на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. По всій протяжності річки в межах обласного центру та нижче по течії до села Количівка ознаки забруднення не спостерігають.

Держводагентство і Держекоінспекція проводять посилений моніторинг стану забрудненості Сейму і Десни. Крім того, Укргідрометцентр спільно з Держводагентством мають надати оновлений прогноз щодо руху органічного річок у бік Києва.

Також Міндовкілля заявило, що масову загибель риби вдалося зупинити. Щоправда, є поодинокі випадки мору у селах Макошино та Салтикова Дівиця на Чернігівщині. Загалом на території Чернігівської та Сумської областей зібрали по 12 тонн загиблої риби. Місцева влада та активісти розчищають притоки Десни, щоб риба могла дістатися місць, куди не дійшло забруднення.

Гринчук доручила Держекоінспекції продовжувати заходи спільно з Держпродспоживслужбою щодо контролю за реалізацією риби у цих регіонах та інформувати населення.