Новий заступник голови ОП Микита займатиметься питаннями регіональної політики

Новий заступник голови Офісу президента Віктор Микита опікуватиметься питаннями регіональної політики, зокрема, забезпеченням ефективної роботи військових адміністрацій.

Про це він розповів у Telegram.

"Глава держави Володимир Зеленський ухвалив рішення спрямувати мої зусилля для посилення напряму регіональної політики на посаді заступника керівника Офісу президента України... Очолити один із найважливіших для країни напрямів функціонування в умовах воєнного стану - це велика відповідальність і велика честь для мене", - написав Микита.

Він також зазначив, що керівник ОП поставив перед ним завдання - "забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями та іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті".

"Це ключ до розвитку кожного регіону, збереження людського, гуманітарного, економічного та оборонного потенціалів, фінансової підтримки наших захисників і добробуту кожної родини в умовах воєнного стану", - переконаний Микита.

Хто такий Віктор Микита