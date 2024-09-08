Новий заступник голови ОП Микита займатиметься питаннями регіональної політики

Новий заступник голови Офісу президента Віктор Микита опікуватиметься питаннями регіональної політики, зокрема, забезпеченням ефективної роботи військових адміністрацій.
Про це він розповів у Telegram.
"Глава держави Володимир Зеленський ухвалив рішення спрямувати мої зусилля для посилення напряму регіональної політики на посаді заступника керівника Офісу президента України... Очолити один із найважливіших для країни напрямів функціонування в умовах воєнного стану - це велика відповідальність і велика честь для мене", - написав Микита.
Він також зазначив, що керівник ОП поставив перед ним завдання - "забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями та іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті".
"Це ключ до розвитку кожного регіону, збереження людського, гуманітарного, економічного та оборонного потенціалів, фінансової підтримки наших захисників і добробуту кожної родини в умовах воєнного стану", - переконаний Микита.
Хто такий Віктор Микита
- Микита із 2003 року працював у правоохоронних органах на різних посадах. Був юристом у приватній компанії та заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Після цього займав відповідальну посаду в центральному апараті Служби безпеки України.
- У 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.
- 10 грудня 2021 року Указом президента був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.