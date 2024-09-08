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У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного

Чоловік зазнав множинних травм.

У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного
Наслідки обстрілу Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У неділю, 8 вересня, російська армія атакувала з безпілотника мирного жителя Херсона. Внаслідок атаки чоловік зазнав травм.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 11.00 у Дніпровському районі Херсона окупанти з дрона атакували цивільного. 47-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та поранення грудної клітини", — написав він.

Потерпілий сам звернувся до лікарні. Йому необхідну допомогу.

У ніч на 8 вересня росіяни атакували село Комишани Херсонського району, через обстріл поранено чотирьох жителів.

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