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За тиждень РФ застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб та 60 ракет проти українського населення

Терор РФ зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах.

За тиждень РФ застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб та 60 ракет проти українського населення
Наслідки російського авіаудару
Фото: Харківська обласна прокуратура

За тиждень РФ атакувала Україну 800 КАБами, застосувала понад 300 безпілотників та скерувала 60 ракет.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленький.

"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", — ідеться у зверненні.

Лише за один тиждень Росія застосувала проти українців понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів" і понад 60 ракет різних типів. 

"Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти", — наголосив Президент.

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