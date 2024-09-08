За тиждень РФ атакувала Україну 800 КАБами, застосувала понад 300 безпілотників та скерувала 60 ракет.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленький.
"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", — ідеться у зверненні.
Лише за один тиждень Росія застосувала проти українців понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів" і понад 60 ракет різних типів.
"Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти", — наголосив Президент.
- У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".