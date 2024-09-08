Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини поранено одну людину

Вночі російські окупанти знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, під обстрілами опинилася Марганецька громада і Нікополь.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

"Увечері та вночі російські війська продовжували тероризувати Нікопольщину. Удари ворог зосередив на райцентрі та Марганецькій громаді. Туди скеровував дрони-камікадзе, обстрілював з артилерії, скинув боєприпас із БПЛА", — ідеться у повідомленні.

За словами начальника ОВА, пошкоджено інфраструктуру. Також горіла суха трава, пожежу загасили. Людей не зачепило.

Також внаслідок атаки 7 вересня в Марганецькій громаді постраждала ще одна жінка.

"До медиків звернулася 62-річна місцева жителька. У неї мінно-вибухова травма та забій грудної клітки. Пацієнтка отримала необхідну допомогу. Стан середньої тяжкості, життю нічого не загрожує",— зазначив голова ОВА.

Також у громаді внаслідок суботніх обстрілів розбито п'ять приватних будинків, господарську споруду та будівлю, що не експлуатувалася.