Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини поранено одну людину

Вночі російські окупанти знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, під обстрілами опинилася Марганецька громада і Нікополь.
Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.
"Увечері та вночі російські війська продовжували тероризувати Нікопольщину. Удари ворог зосередив на райцентрі та Марганецькій громаді. Туди скеровував дрони-камікадзе, обстрілював з артилерії, скинув боєприпас із БПЛА", — ідеться у повідомленні.
За словами начальника ОВА, пошкоджено інфраструктуру. Також горіла суха трава, пожежу загасили. Людей не зачепило.
Також внаслідок атаки 7 вересня в Марганецькій громаді постраждала ще одна жінка.
"До медиків звернулася 62-річна місцева жителька. У неї мінно-вибухова травма та забій грудної клітки. Пацієнтка отримала необхідну допомогу. Стан середньої тяжкості, життю нічого не загрожує",— зазначив голова ОВА.
Також у громаді внаслідок суботніх обстрілів розбито п'ять приватних будинків, господарську споруду та будівлю, що не експлуатувалася.
- 6 вересня російська армія вдарила балістичними ракетами по Павлограду Дніпропетровської області. Загинула людина, понад 80 поранені.