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За добу російська армія понад 200 разів била по Запоріжжю

Зафіксовано руйнування житлових будинків.

За добу російська армія понад 200 разів била по Запоріжжю
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російські загарбники 228 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новоандріївці. 

94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 

6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Роботине та Левадне. 

125 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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