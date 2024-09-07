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МЗС України наголосило на нелегітимності виборів, які Росія проведе у Криму та в Севастополі

Міністерство наголосило партнерам, що "переможці" не можуть представляти владу України на будь-якому рівні.

МЗС України наголосило на нелегітимності виборів, які Росія проведе у Криму та в Севастополі
вибори на окупованих територіях, фото ілюстративне
Фото: Центр національного спротиву

Міністерство закордонних справ України відреагувало на вибори у Криму та Севастополі, які проводитиме Росія 8 вересня.

Як ідеться на сайті МЗС, у цей день відбуватимуться вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. Росія організовує голосування на тимчасово загарбних українських територіях.

"Так звані «вибори» в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему Росії. Вчергове наголошуємо, що результати так званих «виборів» та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі «вибори» - нелегітимними", - заявило МЗС.

Міністерство звернулося до міжнародних партнерів і наголосило, що представники російських окупаційних сил, які "обираються" на цих "виборах", не наділені українською стороною "жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні, а їхня залученість до делегацій Російської Федерації на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків".

МЗС заявило, що до відповідальності притягнуть усіх, хто був причетним до підготовки і проведення так званих "виборів" на ТОТ України.

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