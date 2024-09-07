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Міноборони Британії: росіяни мають тактичні успіхи у просуванні під Вугледаром

Ворог захопив довколишні населені пункти і наступного місяця може створити загрозу Вугледару.

Міноборони Британії: росіяни мають тактичні успіхи у просуванні під Вугледаром
наслідки російських обстрілів Вугледара на Донеччині
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Російські війська мають більше тактичних успіхів навколо міста Вугледар на Донеччині.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму огляді.

Вугледар був довгостроковою ціллю для російських військ. Оборона міста дозволяла українським військовим стримувати ворожі наступи на півдні Донеччини.

Британці зауважили, що раніше окупанти неодноразово робили спроби штурмувати Вугледар. Це призводило до важких втрат, аби здобути невеличкі території.

"Однак у серпні 2024 року російські війська просунулися на схід і захід від Вугледару, взявши під контроль сусіднє село Пречистівку та ведучи бої за Водяне", - повідомили у Міноборони Британії.

Припускають, що наступного місяця Росія, ймовірно, продовжить спроби просуватися біля міста і загрожуватиме самому Вуглдедарові.

  • Минулого місяця влада Донеччини подовжила комендантську годину у низці населених пунктів, зокрема, Вугледарі.
  • Зранку 7 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська.
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