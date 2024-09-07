Кількість постраждалих внаслідок удару по Павлограду зросла до 74, — ОВА

По Нікополю російська армія вдарила чотири рази.

Внаслідок вчорашнього удару армії РФ по Павлограду Дніпропетровської області кількість поранених збільшилася до 74 осіб. Також під обстрілами опинився Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора по Нікополю ворог бив чотири рази. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з'ясовуємо. Та головне – без жертв", — ідеться у повідомленні.

За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих.