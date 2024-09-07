Головне за ніч та ранок суботи, 7 вересня: атака БпЛА на Київ, наслідки удару по Павлограду, 187 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень , бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 7 вересня РФ атакувала Україну 67-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Курська, Єйська та мису Чауда. Сили ППО знищили 58 ворожих дронів.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "шахедів". До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України", — ідеться у повідомленні Повітряних сил.

"6 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", — додають у повітряних силах.

Ворожі повітряні цілі було знищено у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 87 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 623 990 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Видання Forbes, аналізуючи ситуацію на лінії фронту у Донецькій області, стверджує, що Збройні Сили України проводять локальні контратаки біля Покровська.

Попри перевагу ворога, яка подекуди сягає чотирьох до одного, та продовження Курської операції, в якій задіяні батальйони з приблизно 8 бригад, Силам оборони вдалося зберегти в резерві близько 4-5 бригад по 2 тисячі бійців кожна із сотнями одиниць техніки, що мають високу бойову здатність. Це дозволило на певних ділянках фронту провести контрнаступальні дії, які позбавили ворога деяких позицій. Як пишуть у Forbes, найбільшого успіху вдалося досягти поблизу Селидова. Але перелому на користь ЗСУ у західному виданні не прогнозують.

Уночі Київ зазнав атаки російських ударних безпілотників.

У Печерському районі, за інформацією Київської міської військової адміністрації, сталося два загоряння на відкритій території площею приблизно 10 та 20 квадратних метрів. Співробітники ДСНС займаються ліквідацією пожеж, про постраждалих чи руйнування даних не надходило.

Станом на 4:30 загроза "шахедів" зберігалася. Згодом повідомили, що падіння уламків у Печерському районі зафіксовано за чотирма різними адресами.

На сторінці Верховної Ради у Telegram повідомили, що уламок дрона було знайдено біля будівлі парламенту.

"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України", — зазначили у повідомленні, додавши, що пошкоджень не виявлено.

Унаслідок вчорашнього удару армії РФ по Павлограду Дніпропетровської області кількість поранених збільшилася до 74 осіб. Також під обстрілами опинився Нікополь.

"Від вечора по Нікополю ворог бив чотири рази. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з'ясовуємо. Та головне – без жертв", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Міністр оборони США Ллойд Остін критично прокоментував прохання України зняти обмеження на завдання ударів американською зброєю по об'єктах на території РФ поза межами прикордоння.

Як пише Reuters, очільник Пентагону заявив, що не існує єдиного засобу, який би одразу зміг вирішити питання війни на користь України. Він також нагадав, що росіяни вивели літаки, які запускають керовані авіабомби по українських містах, за межі зони ураження ракет ATACMS.

Остін вказав на наявність в України власних засобів ураження цілей на території ворога - безпілотних систем. Мовляв, вони здатні летіти далі, ніж американські ракети чи британські Storm Shadow.

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