Уночі сили ППО збили 58 ворожих безпілотників

У ніч на 7 вересня РФ атакувала Україну 67-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Курська, Єйська та мису Чауда. Сили ППО знищили 58 ворожих дронів.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "шахедів". До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою сили ППО ЗСУ збили 58 ударних БпЛА.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

"6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", — додають у повітряних силах.

Ворожі повітряні цілі було знищено у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.