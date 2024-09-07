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Уночі сили ППО збили 58 ворожих безпілотників

Росія запустила 67 "Шахедів" по території України.

Уночі сили ППО збили 58 ворожих безпілотників
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 7 вересня РФ атакувала Україну 67-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Курська, Єйська  та мису Чауда. Сили ППО знищили 58 ворожих дронів.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "шахедів". До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою сили ППО ЗСУ збили 58 ударних БпЛА.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

"6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України  (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", — додають у повітряних силах.

Ворожі повітряні цілі було знищено у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

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