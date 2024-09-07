Над Хмельниччиною ППО збила два ворожі безпілотники

У ніч на 7 вересня сили ППО знищили 2 ворожих БпЛА типу Shahed у Хмельницькій області.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші Сили ППО знищили 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби", — ідеться у повідомленні.

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.