Російська армія 265 разів била по Запорізькій області

Надійшли 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

145 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Полтавки та Зеленого.

Шість обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти 265 разів били по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування.

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