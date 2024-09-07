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Російська армія 265 разів била по Запорізькій області

Внаслідок ворожих атак виникли руйнування.

Російська армія 265 разів била по Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби окупанти 265 разів били по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема російські окупанти здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці.

113 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Полтавку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Шість обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.

145 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Полтавки та Зеленого.

Надійшли 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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