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Голова Пентагону: ATACMS вглиб Росії не змінять хід війни

Ллойд Остін вважає, що Україна й так має засоби для ураження цілей на території РФ. 

Голова Пентагону: ATACMS вглиб Росії не змінять хід війни
Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін критично прокоментував прохання України зняти обмеження на завдання ударів американською зброєю по об'єктах на території РФ поза межами прикордоння.

Як пише Reuters, очільник Пентагону заявив, що не існує єдиного засобу, який би одразу зміг вирішити питання війни на користь України. Він також нагадав, що росіяни вивели літаки, які запускають керовані авіабомби по українських містах, за межі зони ураження ракет ATACMS.

Остін вказав на наявність в України власних засобів ураження цілей на території ворога - безпілотних систем. Мовляв, вони здатні летіти далі, ніж американські ракети чи британські Storm Shadow. 

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