Голова Пентагону: ATACMS вглиб Росії не змінять хід війни

Ллойд Остін вважає, що Україна й так має засоби для ураження цілей на території РФ.

Міністр оборони США Ллойд Остін критично прокоментував прохання України зняти обмеження на завдання ударів американською зброєю по об'єктах на території РФ поза межами прикордоння.

Як пише Reuters, очільник Пентагону заявив, що не існує єдиного засобу, який би одразу зміг вирішити питання війни на користь України. Він також нагадав, що росіяни вивели літаки, які запускають керовані авіабомби по українських містах, за межі зони ураження ракет ATACMS.

Остін вказав на наявність в України власних засобів ураження цілей на території ворога - безпілотних систем. Мовляв, вони здатні летіти далі, ніж американські ракети чи британські Storm Shadow.