Фото: Стас Козлюк

Все було сказано в серпні. Але і тепер говори.

Доки є ця загроженість тиші, з якої робиться мова.

Осінь – як голос. Лікарень тихі двори.

Паркова зелень – темна, передзимова.

Просто скажи. На підметені хідники

ляже під ранок гостре навскісне проміння.

Сплять у лікарнях натомлені чоловіки,

мовби вимите річкою берегове каміння.

Так невтішно стояти в гурті, при столі.

Кожен шукає поради, шукає причини.

Смерть чекає свого, а смерть, вона взагалі,

для когось – єдина можливість бодай колись відпочити.

Скажи йому, цьому чоловіку, що його самота –

лише невідчитаний почерк, фарба в друкарні.

У того, хто свідчить про смерть, мова зазвичай проста,

слова зазвичай короткі – короткі, безжальні.

Як із ним говорити? Так, ніби все почалось,

ніби немає осені і цього зживання з каліцтвом.

Дивись, скільки зелені. Він входить під липи, і ось

довго сидить під липами, наче під слідством.

Світлий Боже лип, пошли йому і уможлив,

прокресли над головою у нього маршрути крилаті,

доки він не говорить, доки мовкне між лип,

доки стоїть під байдужим небом у лікарнянім халаті.

Поговори з ним ще ти. Вділи світла свого.

Ось же він – вересень. Ось ця межа осіння.

Хай буде так, як він просить, хай буде воля його,

хай її стане на дихання і терпіння.

Просто дається вибір щедрот і отрут.

Просто ще одна чаша з домішками отрути.

Твориться мова людей, що лишились на осінь тут.

Не оминути її. Не перемовчати. Не оминути.