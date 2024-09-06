Укртрансбезпека 2024: зараз наша команда може цифровізувати усе

До нас такого ніхто не робив – вперше в Державній службі України з безпеки на транспорті ми почали створювати власну ІТ-команду розробників.

Весною 2022 року Державна служба з безпеки на транспорті опинилася між двох вогнів. З одного боку, різке зростання попиту на вантажні та пасажирські автомобільні перевезення вимагало пошуку нових рішень задля задоволення потреб перевізників та економіки країни. З іншого, бюджету Укртрансбезпеки заледве вистачало на виконання своїх базових функцій: надання публічних послуг та здійснення державного нагляду.

Фото: investory.news

Проведення в цифрі прозорого конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ, вже два роки дозволяє нам уникати порушень і звинувачень у зловживаннях.

Вихід Укртрансбезпеки 100% в онлайн у наданні публічних послуг дозволив повністю задовольнити різке зростання попиту на вантажні та пасажирські автомобільні перевезення з початку повномасштабної війни в Україні.

За результатами 2022 року Державний бюджет отримав у п’ять разів більше коштів: 33,5 млн грн у 2022 році замість 6,8 млн грн у 2021.

З тих пір наше гасло – Цифровізуємо усе, до чого можемо дотягнутися!

Загалом, завдяки впровадженню цифрових рішень в роботі Укртрансбезпеки Державний бюджет вже отримав понад 1 мільярд гривень!

Нижче - головні цифрові рішення, які Укртрансбезпека пропонує ринку цьогоріч та пояснення, на що вони вплинуть.

Електронний кабінет відкриття міжнародного маршруту

Цей продукт розроблено Укртрансбезпекою як складову амбітного проєкту – Реформа міжнародних пасажирських перевезень, що реалізує Міністерство інфраструктури.

Пасажир зможе скористатися маршрутами, які відповідають його нинішнім потребам. Адже у перевізника буде можливість самостійно складати маршрут за обраними автостанціями та населеними пунктами, а також самостійно визначати тривалість зупинок. Великим плюсом для усіх сторін є те, що в Електронному кабінеті значно спрощено процедуру подачі документів. А час на відкриття нового маршруту має складати 14 днів, замість кількох місяців. В окремих випадках перевізнику доводилося чекати до одного року.

Для отримання доступу до тестування Кабінету перевізнику необхідно відправити заявку на [email protected]

Прозорість державного нагляду для ринку та мінімізація корупційних ризиків у роботі інспекторів Укртрансбезпеки.

Проєкт “єІнспектор”.

Тут все просто: в планшеті інспектора зʼявився чек-лист перевірки з чітким переліком пунктів для кожного виду перевезень. Жодних додаткових вимог. Планшети інспекторів інтегруються із базою даних Служби.

У разі виявлення порушення інспектор складає електронну постанову, яка доступна для перевірки та контролю дій інспектора, яку неможливо редагувати або “загубити”.

Перевізник онлайн зможе побачити, що його транспортний засіб було перевірено і наслідки такої перевірки - акт про порушення та наявність штрафу, або те, що порушень не виявлено.

Безпека пасажирських перевезень

В контексті боротьби з нелегальними перевізниками у 2024 році запускаємо два відкритих реєстри, за допомогою яких громадяни, що планують подорожі, зможуть перевірити легальність діяльності перевізника. Це Реєстри міжнародних маршрутів та міжобласних маршрутів - https://logistics.dsbt.gov.ua/

Наразі ми вже оцифрували - 1383 міжнародних регулярних автобусних маршрутів та 1933 міжобласних маршрутів.

Реєстром міжнародних маршрутів з 17 квітня вже скористалися понад 50 тис. користувачів. Вони перевірили необхідну їм для планування подорожі інформацію про перевізника, розклад руху та маршрут.

Якщо плануєте подорож автобусом, то вам сюди – https://autobus.gov.ua/

Тут зібрані лише легальні перевізники, які сплачують податки та дбають про безпеку пасажирів. Усі маршруті перевірені і законні.

З січня 2023 року по червень 2024 року Укртрансбезпека супроводжувала близько 8 тисяч судових спорів. Всі вони адмініструються онлайн в підсистемі “Електронний суд”.

Усі наші проєкти утворюють екосистему цифрових сервісів, де кожен елемент доповнює інший, що в результаті дозволяє скоротити час надання послуг з місяців до годин, а процедури контролю звести до мінімуму.