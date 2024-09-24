Укртрансбезпека: настав час позбутися «старих» назв на громадському транспорті

Мета кампанії — залучити громадян до процесу оновлення назв вулиць у маршрутних картах перевізників, та спонукати перевізників до їхнього належного оформлення.

23 вересня 2024 року Державна служба України з безпеки на транспорті запустила масштабну інформаційну кампанію #Дерусифікуй_свій_автобус.

Упродовж 30 років Незалежності українці повертали собі власну країну – історію, культуру, мову. Ми наполегливо позбувалися всього того, що пов’язано з комуністичним, радянським та російським, але вирішальну роль у цьому зіграло повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Саме з 2022 року вулиці наших міст, селищ та сіл активно позбувалися назв, пов’язаних з країною-агресором, та отримували нові назви на честь Героїв України. Цей процес активно триває. Зокрема, минулого тижня Верховна Рада ухвалила Постанову про перейменування 327 населених пунктів, назви яких містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови.

Хочу наголосити, що дерусифікація мовного простору важливе комплексне питання, вирішення якого потребує активностей як з боку громадськості, так і держави.

Фото: КМДА

Аналіз сфериринку перевезень свідчить, що не всі перевізники оновили інформацію щодо назв вулиць у своїх маршрутних картах.

Тому Укртрансбезпека як державний орган, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, ініціювала запуск кампанії #Дерусифікуй_свій_автобус.

Куди повідомляти про порушення?

Кожен охочий може доєднатися до цієї кампанії та бути причетним до змін в країні.

Для цього потрібно надіслати лист на пошту [email protected], або написати повідомлення у Facebook Укртрансбезпеки (http://surl.li/vcviyu), або чат-боту у Телеграмі (https://t.me/UkrTransBezpekaBot), вказавши наступну інформацію:

Зазначити прізвище, ім’я;

Викласти текстову інформацію:

назва населеного пункту, номер маршруту, номерний знак автобуса. Надати фото-, відеоматеріали, або будь-які інші дані, які можуть підтвердити факт порушення; Значити e-mail, на який буде надіслано відповідь, номер телефону або відомості про інші засоби зв’язку.

Кожен з нас може зробити свій внесок до змін у мовному просторі!