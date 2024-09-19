Не тільки у військо: що таке рекрутинг донорів крові і чому його слід посилювати

Що ми знали про донорство крові в Україні до повномасштабної війни? Близько 75% пацієнтів, які потребували крові, не отримували її вчасно, і змушені були шукати донорів самотужки. І значна частина суспільства вважала, що саме так це і має працювати. Пересічні громадяни критично мало знали про цю сферу, хоча кожна третя людина у світі бодай один раз у житті потребує переливання. “Попит” на кров постійний і величезний 一 ви навіть не уявляєте, якій кількості пацієнтів вона потрібна щодня.

Фото: kstati.dp.ua

ВООЗ стверджує, що повністю задовольнити потребу країни в донорській крові може лише регулярне добровільне безоплатне донорство. Це про певну культуру в суспільстві, за якої не менше 1% населення здає кров регулярно. В Україні лише повномасштабна війна вивела цю тему з тіні, хоча донорів усе ще недостатньо, а потреба у крові через бойові дії загострилася на 60%. Тому потрібен постійний системний рекрутинг донорів, який вирішуватиме проблему на стратегічному рівні.

Щороку у третій четвер вересня відзначається Всесвітній день фахівців з рекрутингу донорів крові 一 цьогоріч це 19 число. Це свято запровадила Асоціація фахівців з донорства крові (ADRP), аби подякувати всім, хто залучає донорів і допомагає рятувати життя: медикам, громадським організаціям, волонтерам. ADRP об’єднує понад 1000 фахівців по всьому світу, які популяризують і розвивають донорство крові.

В Україні єдиною професійною системою рекрутингу та координації донорів є ДонорUA. Платформа розвиває донорський рух з 2015 року, і на сьогодні має в базі понад 170 тисяч зареєстрованих донорів.

#Розквітай і рекрутуй

Війна стала нашою новою дійсністю, до якої кожен по-своєму звикає. Але і до 2022 року, і до 2014 в Україні були тисячі людей, чиє життя залежало від донорів крові, й останніх усе одно бракувало. У довгостроковій перспективі жалість, паніка та горе не можуть мотивувати людей до регулярних донацій. Досвід ДонорUA показав, що донорство слід інтегрувати у нормальне повсякденне життя людей та показати його переваги. Лише так люди обирають не просто врятувати когось один раз, а стати донором на все життя.

Так ДонорUA запустили кампанію #Розквітай, яка акцентує увагу на користі та красі донорства. В межах кампанії в різних містах України проводяться виїзні донації, на яких люди здають кров у ТРЦ, картинних галереях, готелях, коворкінгах та інших незвичних локаціях. Окрім того, що це яскраві події, спогади про які надихають здавати кров знов і знов, вони проводяться у зручні дні та в зручному місці. Більшість центрів крові працюють лише по буднях і не завжди зручно розташовані, тож для багатьох людей виїзні донації стають єдиною можливістю здати кров.

Окрім донацій, в межах кампанії проводяться також тематичні виставки та лекції, які привертають увагу до теми донорства та спростовують численні міфи. Головна мета 一 показати, що донорство 一 це не складно і не страшно, що воно корисне для здоров’я і що бути донором 一 це стильно, сучасно й почесно.

Корпоративне та командне донорство

Зручніше, ніж у найближчому ТРЦ, здавати кров може бути лише в себе на роботі, і ДонорUA надає таку можливість. Корпоративні дні донора 一 це не тільки про КСВ компанії, а про тимбілдинг і формування культури донорства. Будь-який регулярний донор вам скаже, що донація 一 це особливі відчуття. Знати, що твоя кров врятує життя, а можливо й не одне 一 безцінно. І коли колеги переживають це разом, це об’єднує краще за будь-який інший корпоратив. А коли бізнеси організовано долучаються до донорства, вони подають приклад і своїй аудиторії. Вже понад 100 компаній роблять це з ДонорUA.

Для корпоративного та командного донорства існує технічне рішення DonorUA for Teams. Його можуть використовувати як бізнеси, так і будь-які інші спільноти: волонтерські організації, творчі об’єднання, спортивні команди, мешканці одного ЖК, району чи навіть міста, ініціативні групи чи просто компанії друзів. В DonorUA for Teams можна вести статистику донацій, змагатися з іншими командами чи всередині власної, а також створювати власні події. Це інструмент гейміфікації донорства, який робить його цікавішим та підсилює відчуття причетності до важливої справи.

Що можемо зробити всі ми

Більшість повнолітніх людей можуть здавати кров 一 для цього слід важити від 50 кг і не мати медичних протипоказань. Цільну кров можна здавати не частіше, ніж раз на 60 днів 一 виділити вільний ранок раз на два місяці цілком можливо. Та якщо ви все ж не можете бути донором, ви все одно можете допомогти. Навіть один репост 一 уже популяризація донорства, а донат у кілька гривень 一 допомога тим, хто займається нею щодня. Якщо ж ви готові допомагати системно, долучайтеся до спільноти волонтерів ДонорUA 一 будь-яка підтримка буде цінною.