Дніпрянин офіційно увійшов до Реєстру рекордів України за найдовший стаж донорства

14 червня, у Всесвітній день донора, Герой України Володимир Ніколаєв з Дніпра офіційно став рекордсменом за тривалістю стажу донорства крові. 78-річний чоловік допомагає рятувати життя ось вже 47 років та 11 місяців, що зафіксували спеціалісти Реєстру рекордів України.

Як пише Суспільне, саме у своє "професійне" свято дніпрянин здійснив 794 донацію. Загалом за весь час рекордсмен здав понад 650 літрів крові.

У 2024 році він сів у донорське крісло вже вдев'яте. Свій особистий рекорд встановив у 2005-ому - тоді здавав кров аж 23 рази.

Як каже сам пан Володимир, лікарі час від часу радять йому припинити донорську діяльність. Але сам він вважає, що для цієї справи не існує надто літнього віку. Попри все, він має намір і надалі регулярно здійснювати донації.

До офіційного встановлення рекорду спеціалісти реєстру готувалися півроку, ретельно вивчаючи медичні книжки дніпрянина та вираховуючи кожен місяць. Перевершити це досягнення, як кажуть спеціалісти, практично нереально.