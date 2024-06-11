Які продукти підвищують та знижують ризик інсульту: список від лікаря

В Україні більшає людей з інсультом . Лише з 2021 по 2023 роки їх стало більше на 11,6%. Було 119 000, стало – понад 132 000 випадків на рік.

Фото: EPA/UPG

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого пошкоджується частина тканин головного мозку.

Раніше хворобу вважали віковою і діагностували переважно після 45 років. Нині вона «помолодшала», і вже нерідко зустрічається у 25-річних та 30-річних пацієнтів.

Інсульт – друга причина смерті у світі. У зоні ризику, за статистикою, кожна третя людина.

Але є й хороші новини – здоровий спосіб життя знижує ризик розвитку інсульту до 80%. Сьогодні розкажемо, яких продуктів варто уникати, а які – вводити в раціон.

Які продукти і спеції підвищують ризик інсульту

Прості вуглеводи – цукерки, печиво, тістечка, морозиво, фастфуд, солодкі газовані напої тощо. Якщо вони формують основу раціону (понад 50%), в організмі поступово збільшується відсоток жиру. Це не означає, що у вас точно буде ожиріння в класичному розумінні цього слова. Існує поняття «ожиріння нормальної ваги», коли індекс маси тіла в межах норми, а вміст жиру в тілі – суттєво підвищений. Чому це погано? Високий вміст жиру та ожиріння – фактори розвитку діабету ІІ типу. А діабет – фактор розвитку інсульту. Сіль. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує споживати не 5 г солі щодня. Більшість людей перевищують цю норму, оскільки в оброблених продуктах, таких як сир, ковбаса, в’ялене м’ясо, чіпси, сухарики, бутерброди кількість солі досить висока. Крім цього, ми підсолюємо супи, борщі, каші, салати. Піца на обід може повністю закривати або перевищувати щоденну потребу в солі. Щоденний надлишок цієї спеції збільшує ризик інсульту на 23%, а також підвищує розвиток серцево-судинних захворювань та гіпертензії.

Продукти і напої, які зменшують ризик розвитку інсульту

Від трьох до п’яти порцій свіжих овочів та фруктів щодня знижують ризик інсульту.

Раджу звернути увагу на фрукти і овочі зеленого та жовтого кольорів.

Жовті містять каротиноїди, вітамін С, калій, біофлавоноїди, необхідні для засвоєння вітаміну С.

Зелені багаті хлорофілом, фолієвою кислотою (В9), вітаміном К, лютеїном, калієм, клітковиною. Клітковина – приклад складних і корисних вуглеводів.

Зменшують ризик інсульту цільнозернові продукти – макарони з твердих сортів пшениці, коричневий рис, цільнозерновий хліб, кіноа.

Кава з мінімальною кількістю цукру та без сиропів.

У 2021 році вчені провели масштабний метаналіз за участю понад 2,4 млн жінок та чоловіків і з’ясували, що 3-4 чашки кави щодня знижують ризик розвитку інсульту орієнтовно на 21%.

Цей напій більше профілактує виникнення ішемічного інсульту, відомого як інфаркт мозку. Але якщо ви маєте гіпертензію, раджу проконсультуватися із лікарем.

Також важливо обмежити вживання спиртного, оскільки чим частіше ви його п’єте у великій кількості (дві і більше порції в день), тим вищий ризик інсульту.

Алкоголь збільшує артеріальний тиск, викликає фібриляцію (миготіння) передсердь, що шкодить серцево-судинній системі.

Здорове харчування не змінить самопочуття чи стан здоров’я за день або тиждень, однак вже за кілька місяців зміни будуть відчутними.