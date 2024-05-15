Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
ГоловнаЗдоров'я

Лише 5% пацієнтів після інсульту отримували реабілітаціію, хоча їх мало бути 95%, – НСЗУ

Аналіз Національної служби здоров’я показав, що у першій половині 2023 року лише 5% пацієнтів після інсульту отримували послуги реабілітації.

Лише 5% пацієнтів після інсульту отримували реабілітаціію, хоча їх мало бути 95%, – НСЗУ
Обласна лікарня «Хоспіс» у Ковелі
Фото: kovel.media

Хоча таких людей мало б бути 95% – адже майже кожен пацієнт після інсульту потребує реабілітації в гострому та підгострому періодах, а згодом – тривалої амбулаторної реабілітації у післягострому періоді. 

Про це йдеться в опублікованому звіті НСЗУ за 2023 рік.

Також моніторинг НСЗУ виявив наднизький рівень призначення тромболітичних препаратів пацієнтам з ішемічним інсультом у більшості закладів. Після роботи з медиками вони почали ці препарати призначати частіше. Так само побільшало медзакладів, які мають достатньо цих ліків.

Чому це важливо: інфаркти та інсульти – одні з найпоширеніших причин смерті в світі та Україні зокрема. 

Більше того, в Україні ростуть інфаркти та інсульти. Інсульти зросли на +11,6 %, інфаркти – на +17,2 %. Такими є тренди серед найпоширеніших діагнозів, які встановлювали сімейні лікарі України упродовж 2021-2023 років, показує електронна система охорони здоров'я.

  • Нагадаємо, за прогнозами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні за кілька років зросте кількість онкологічних та серцево-судинних захворювань, оскільки війна біологічно "зістарить" людей.
  • За оцінками співзасновника Українського центру охорони здоровʼя Павла Ковтонюка, в України лишається всього 5 років, аби перебудувати медичну систему від нові виклики і потреби українців.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies