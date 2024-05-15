Лише 5% пацієнтів після інсульту отримували реабілітаціію, хоча їх мало бути 95%, – НСЗУ

Аналіз Національної служби здоров’я показав, що у першій половині 2023 року лише 5% пацієнтів після інсульту отримували послуги реабілітації.

Хоча таких людей мало б бути 95% – адже майже кожен пацієнт після інсульту потребує реабілітації в гострому та підгострому періодах, а згодом – тривалої амбулаторної реабілітації у післягострому періоді.

Про це йдеться в опублікованому звіті НСЗУ за 2023 рік.

Також моніторинг НСЗУ виявив наднизький рівень призначення тромболітичних препаратів пацієнтам з ішемічним інсультом у більшості закладів. Після роботи з медиками вони почали ці препарати призначати частіше. Так само побільшало медзакладів, які мають достатньо цих ліків.

Чому це важливо: інфаркти та інсульти – одні з найпоширеніших причин смерті в світі та Україні зокрема.

Більше того, в Україні ростуть інфаркти та інсульти. Інсульти зросли на +11,6 %, інфаркти – на +17,2 %. Такими є тренди серед найпоширеніших діагнозів, які встановлювали сімейні лікарі України упродовж 2021-2023 років, показує електронна система охорони здоров'я.