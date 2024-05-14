На «Захисті України» учні 10-11 класів вивчатимуть домедичну допомогу – міністр Лісовий

Міністерство освіти і науки зараз ґрунтовно переглядає дисципліну «Захист України». Це обов’язковий для вивчення предмет в 10-11 класах.

У цій дисципліні буде 6 модулів, серед них і домедична допомога, де є елементи тактичної медицини. За планом, уже з 1 вересня цю дисципліну викладатимуть по-новому.

Про це повідомив очільник відомства Оксен Лісовий в інтервʼю hromadske.

Загалом працюватиме мережа приблизно з тисячі навчальних центрів для викладання «Захисту України».

Також там буде різноманітна інженерія, зокрема для навичок управління дронами, радіозв'язком тощо, також базово топографія і тактика.

МОН уже повністю переписало освітню програму, змінило рекомендований перелік обладнання для класів, розробило методику.

Уряд ще торік виділив фінансування на переоснащення кабінетів і навчання вчителів.

«Хочемо надати спокійну психологічну установку громадянину, що війна може стати складовою нашого життя, і це не катастрофа чи трагедія, якій не можна протистояти. Навпаки: ми спроможні захищатись і знаходити для себе різні ролі — як у контексті армії, так і в контексті цивільних дій», — зазначив очільник МОН.

Лісовий обіцяє, що скоро буде презентація нової освітньої програми.

«Протягом травня-червня здійснюватиметься закупівля обладнання. Великий центр ми готуємо у Києві — будемо запрошувати туди журналістів, показувати, як це все працюватиме», — додав він.