Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти

З початку року Національна служба здоров’я отримала 1 080 скарг від пацієнтів щодо надання меддопомоги.

НСЗУ пояснює, що лише чіткі звернення зможуть повернути безоплатну допомогу, гарантовану державою (якщо медзаклад має угоду на відповідний напрямок лікування).

Зокрема, через звернення вдається і повертати кошти, які в пацієнтів вимагали.

17 січня до НСЗУ надійшла скарга щодо вимагання коштів за меддопомогу при інсульті в Калуській центральній райлікарні. 26 грудня пацієнтку в критичному стані доправила бригада швидкої в Калуську лікарню, де її син оплатив МРТ та медпрепарати, витративши 5700 грн. Після розгляду скарги НСЗУ лікарня 31 січня повернула гроші.

Інша пацієнтка, з міської клінічної багатопрофільної лікарні № 25 Харкова, лікувала хронічний холецистит і хронічний панкреатит за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Вона поскаржилася, що придбала ліки, якими держава забезпечує медзаклади за Програмою медгарантій.

Після розгляду скарги НСЗУ медзаклад повернув кошти за ліки – 4 495 грн.

«Кожна скарга розглядається відділом роботи зі скаргами», — зазначила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик.

Чим більше пацієнт надасть доказів щодо порушень з боку медзакладу, наприклад, чеки за придбані ліки, чи оплачені послуги з лікування або діагностики, фото і відео, тим більше шансів поновити своє право на безоплатну меддопомогу, додає Тарас Стеценко, заступник начальника відділу роботи зі скаргами пацієнтів.