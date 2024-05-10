Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти

НСЗУ пояснює, що лише чіткі звернення зможуть повернути безоплатну допомогу, гарантовану державою (якщо медзаклад має угоду на відповідний напрямок лікування).
Зокрема, через звернення вдається і повертати кошти, які в пацієнтів вимагали.
17 січня до НСЗУ надійшла скарга щодо вимагання коштів за меддопомогу при інсульті в Калуській центральній райлікарні. 26 грудня пацієнтку в критичному стані доправила бригада швидкої в Калуську лікарню, де її син оплатив МРТ та медпрепарати, витративши 5700 грн. Після розгляду скарги НСЗУ лікарня 31 січня повернула гроші.
Інша пацієнтка, з міської клінічної багатопрофільної лікарні № 25 Харкова, лікувала хронічний холецистит і хронічний панкреатит за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Вона поскаржилася, що придбала ліки, якими держава забезпечує медзаклади за Програмою медгарантій.
Після розгляду скарги НСЗУ медзаклад повернув кошти за ліки – 4 495 грн.
«Кожна скарга розглядається відділом роботи зі скаргами», — зазначила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик.
Чим більше пацієнт надасть доказів щодо порушень з боку медзакладу, наприклад, чеки за придбані ліки, чи оплачені послуги з лікування або діагностики, фото і відео, тим більше шансів поновити своє право на безоплатну меддопомогу, додає Тарас Стеценко, заступник начальника відділу роботи зі скаргами пацієнтів.
- Національна служба здоров’я опублікувала інструкцію, за якою пацієнти можуть перевірити, які препарати з програми «Доступні ліки» вони можуть взяти в аптеці безоплатно, а за які треба буде доплатити.
- Також моніторинг НСЗУ показав, що фінансові залишки на рахунках онкоцентрів свідчать про те, що грошей від держави у них достатньо, аби лікувати людей, включно з ліками. Але при цьому досі є скарги від пацієнтів на вимагання коштів.