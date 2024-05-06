У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаЗдоров'я

28 000 військових: стільки пролікували у лікарні Мечникова в Дніпрі за два роки повномасштабної війни

За 10 років російсько-української війни у лікарні Мечникова в Дніпрі лікували майже 32 000 військових.

28 000 військових: стільки пролікували у лікарні Мечникова в Дніпрі за два роки повномасштабної війни
Поранені військові в лікарні на Мечникова, Дніпро
Фото: Денис Булавін / Громадське

З цієї кількості 28 000 припадають уже на час повномасштабного нападу. 

Про це йдеться у репортажі Hromadske.

Головний лікар Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко стверджує, що понад 80% пацієнтів надходять у такому стані, коли не можуть навіть сказати слово «мама», забувають своє ім'я. На них чекає ряд операцій та курс стабілізації в реанімаційних відділеннях. Були й такі, кому за тиждень робили понад 20 оперативних втручань.

Зараз близько 30% пацієнтів після невідкладної допомоги залишаються тут — проходять реабілітаційний курс. Сучасне обладнання та мультидисциплінарна команда фахівців з реабілітації мають допомогти військовому максимально відновити втрачені функції та повернутися до життя. Цьогоріч відділення реабілітації планують розширити. Наразі ж решту поранених військових після лікування відправляють до інших закладів, переважно на захід України. 

Також у закладі виконують нині сотні операцій, які до великої війни були неможливими. Це ангіографічні дослідження, діставання уламків з головного мозку та судин, операції на легенях і серці, пробитому шлунку та кишківнику.

За словами головного лікаря, за час війни змінився характер поранень. Ураження кулями нині — 10% травм. Усе інше — поранення, спричинені вибухом. Зокрема від мін. Медики підрахували, що близько трьох тисяч воїнів, які пройшли через їхні руки, унаслідок таких травм утратили кінцівки.

У лікарні Мечникова — 1175 ліжок. Станом на ранок 23 квітня у закладі було 1706 пацієнтів. Щоб забезпечити роботу, добрали 300 людей. Більшість із Бердянська, Маріуполя та інших прифронтових чи окупованих міст.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies