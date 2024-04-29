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У запорізькій лікарні побудують сонячну електростанцію, щоб вона працювала безперебійно

На території запорізької міської дитячої лікарні №5 планують побудувати сонячну електростанцію.

У запорізькій лікарні побудують сонячну електростанцію, щоб вона працювала безперебійно
кювез для інтенсивного виходжування новонароджених
Фото: Міська лікарня 5 Запоріжжя

Так хочуть зменшити власні видатки на споживання електрики та зробити так, аби в разі критичних ситуацій багатопрофільна дитяча лікарня працювала безперебійно. 

Відповідний меморандум підписало місто Запоріжжя з громадською організацією «Екоклуб», яка залучає міжнародних донорів до енергозберігаючих проєктів по Україні. Про це повідомляє Запорізька міська рада.

Споживання власного виробництва зможе замістити до 50% власного споживання лікарні, розповів заступник директора департаменту, начальник управління енергетичного менеджменту та інвестицій департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради Борис Розсоха.

Наразі лікарня живиться через підключення до загальної мережі. І перебої в її роботі впливають на лікування і стан здоров’я важкохворих пацієнтів, зокрема на те, що може робити реанімація. 

У Міській дитячій лікарні № 5 є 11 клінічних відділень для дітей: від стаціонару до інтенсивної терапії, зокрема новонародженим та недоношеним новонародженим дітям. Щороку через лікарню проходить, за даними міськради, 90-135 000 пацієнтів міста та області.

Якщо через посилені обстріли української енергетики почнуться перебої зі світлом, жодна лікарня в Україні не повинна зупинитись, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Медзаклади мають майже 11 200 генераторів на випадок відключень електроенергії, і отримають ще 52 потужні генератори. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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