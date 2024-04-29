У запорізькій лікарні побудують сонячну електростанцію, щоб вона працювала безперебійно

Так хочуть зменшити власні видатки на споживання електрики та зробити так, аби в разі критичних ситуацій багатопрофільна дитяча лікарня працювала безперебійно.

Відповідний меморандум підписало місто Запоріжжя з громадською організацією «Екоклуб», яка залучає міжнародних донорів до енергозберігаючих проєктів по Україні. Про це повідомляє Запорізька міська рада.

Споживання власного виробництва зможе замістити до 50% власного споживання лікарні, розповів заступник директора департаменту, начальник управління енергетичного менеджменту та інвестицій департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради Борис Розсоха.

Наразі лікарня живиться через підключення до загальної мережі. І перебої в її роботі впливають на лікування і стан здоров’я важкохворих пацієнтів, зокрема на те, що може робити реанімація.

У Міській дитячій лікарні № 5 є 11 клінічних відділень для дітей: від стаціонару до інтенсивної терапії, зокрема новонародженим та недоношеним новонародженим дітям. Щороку через лікарню проходить, за даними міськради, 90-135 000 пацієнтів міста та області.

Якщо через посилені обстріли української енергетики почнуться перебої зі світлом, жодна лікарня в Україні не повинна зупинитись, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Медзаклади мають майже 11 200 генераторів на випадок відключень електроенергії, і отримають ще 52 потужні генератори.