«Хто вам це розкаже, як не блазень у золотому піджаку?»: комік Фелікс Редька присвятив стендап власному геморою

В гумористичній формі вийшло просвітницьке відео про хворобу із закликом не терпіти і піти до лікаря.
«Максимально табуйоване тема, про яку ніхто не розмовляє. Ви думаєте: мене це не торкнеться! Я вже бачу, як ви йорзаєте на своіх стільцях, – каже Редька. – За статистикою, 50% дорослих України страждали, страждають або будуть страждати на геморой». Медичний центр Джона Гопкінза підтверджує, що близько половини всіх людей в світі матимуть геморой до 50-річного віку.
Частину концерту з цим номером Фелікс виклав на YouTube. За менш ніж добу відео зібрало вже понад 20 000 переглядів з подяками.
«Всі зірки розібрали іміджево прийнятні хвороби. Ви ніколи не побачите соціальний ролик з Машою Єфросиніною, де Маша під сумну музику каже: «Зудить анус, не чеши. Чеши до проколола», – жартує Фелікс. – Максимально табуйоване тема, особливо серед чоловіків. Жінки – ви умнічки. Є проблема – йдете вирішуєте! Чоловіка запхати до проктолога? Да канєшно! Кажу друзям: піди запишись. Відповідь: «Щоб у мене в жопу мужик палець пхав? Ти що?». А потім за 10 років у відділі гнійної хірургії… Геморой посилає нам Господь, щоб ми коаще розуміли жінок. Бо у нас під час геморою все те саме, що в жінок під час менструації. Ми стаємо більш роздратованими, починаємо перевіряти, чи не залишаємо червоні плями там, де посиділи».
Геморой є наслідком розширення і випадіння так званих анальних подушок – м'яких тканин навколо анального каналу, багатих на кровоносні судини, каже МОЗ..
Хірургічне втручання зазвичай проводять лише у пацієнтів з постійним випадінням гемороїдальних вузлів (IV ступінь). Гемороїдальні вузли – результат деструктивних змін в сполучній тканині прямої кишки і порушення циркуляції крові, пояснювала геморой ще в 2019 році тодішня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Крові стає, умовно кажучи, забагато, і тонус судин втрачається.
Гемороїдальні вузли є майже в усіх, вони часто залишаються непоміченими. Та з часом, особливо якщо щось спровокувало погіршення, може з’явитися безболісна кровотеча чи інші проблеми під час дефекації, ректальний біль, випадання вузлів назовні і постійний дискомфорт.
Ректальна кровотеча є найпоширенішою скаргою (гематохезія). Кров, змішана з калом, може свідчити про пухлину, кажуть настанови МОЗу. Також є відчуття дискомфорту, свербіж або проблеми з особистою гігієною.
Що провокує розвиток геморою
Як пояснювала Супрун, фактори, що збільшують тиск всередині тіла і порушують венозний кровообіг:
- закрепи через зневоднення чи брак рослинних волокон в раціоні, тривале натужування при спробі сходити в туалет,
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ожиріння (індекс маси тіла понад 30), особливо ожиріння тулуба,
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вагітність,
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старший вік,
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порушення тонусу м’язів тазового дна,
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анальний секс,
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сидяча робота і малорухливий спосіб життя.
Як виявити геморой
Ознаки:
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поява крові під час дефекації. Кров переважно яскраво-червона,
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біль може бути наслідком анальної тріщини чи аноректального абсцесу, так званого парапроктиту, це інфекційне запалення клітковини навколо прямої кишки.
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відчутний чи помітний вузол всередині чи назовні анусу.
Які бувають гемороїдальні вузли
Є чотири стадії гемороїдальної хвороби.
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Перша — лише внутрішні вузли,
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друга — зовнішні, що самостійно вправляються всередину,
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третя — зовнішні, що потребують механічного виправлення,
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четверта — зовнішні, не вправляються взагалі, тромбовані або защемлені.
Гемороїдальні вузли 1 та 2 ступеню важкості лікують зміною способу життя, медикаментозно, і мінімально інвазивними методами, що не потребують перебування на стаціонарі.
Як запобігати геморою та лікувати його
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Їжте більше рослинних волокон. Метааналіз 7 клінічних досліджень показав, що такий підхід ефективний в половині випадків — кровотечі зменшилися.
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Уникайте спраги і зневоднення. Якщо будете їсти достатньо овочів, ягід, висівкового хліба та каш (клітковини), а також рідини, дефекація має налагодитися. Тоді відпаде потреба в тривалих потугах зі смартфоном, газетою чи сигаретою в руках, а ризик загострення геморою зменшиться.
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Туалетним папером взагалі не корисно користуватися, особливо якщо є прояви геморою. Натомість в усіх рекомендаціях радять підмиватися прохолодною водою або користування вологими серветками без ароматизаторів та спирту.
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Якщо зміна раціону не допомагає, чи дефекація наразі дуже болісна і проблемна, потрібні послаблювальні.
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Вагітні можуть приймати м’які проносні препарати. А також робити вправи Кегеля для тренування тазового дна, спати на лівому боці, уникати закрепів, та приймати флеботоніки.
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Хірургічне видалення допускають лише в важких випадках.
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Потрібні також і ліки. Вони допомагають зменшити симптоматику гострого геморою, хоча наразі бракує даних про їхню ефективність. З таблеток найбільш виправданими є ті, що містять флавоноїди. Це сполуки, що нагромаджуються в усіх органах рослин. Завдяки їм судини краще тримають тонус, не розслабляються, мають меншу проникність, і менше запалюються. Решта – мазі, гелі, супозиторії, що зменшують біль чи тромбоз. Їх немає в протоколах лікування. Такі препарати можна купити без рецепта, і вони, ймовірно, зроблять краще, але не є системним рішенням проблеми.
Як позбутися геморою
Найпростіша процедура – латексне лікування. Спецприлад чіпляє кільце на вузол, і той, зрештою, відпадає. Тут можна подивитися, як це виглядає на схемі. Такий спосіб прийнятним для геморою навіть першого ступеня, і має мінімально болісні наслідки та середню (не найвищу) ефективність.
Ймовірність рецидиву помірна. Зазвичай цей спосіб радять спершу, базуючись на оптимальному співвідношенні ефективності і травматичності.
Може бути також хірургічна підтяжка гемороїдального вузла. Метод помірно ефективний із мінімально інвазивною технологією.
А також іще гемороїдоектомія — це хірургічне видалення вузлів. Попри травматизм втручання, сучасні технології дозволяють скоротити період реабілітації. Ймовірність рецидиву дуже низька, тому гемороїдектомія залишається у всіх ґайдлайнах і для лікування 3-4 стадії геморою.