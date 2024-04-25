«Хто вам це розкаже, як не блазень у золотому піджаку?»: комік Фелікс Редька присвятив стендап власному геморою

В гумористичній формі вийшло просвітницьке відео про хворобу із закликом не терпіти і піти до лікаря.

«Максимально табуйоване тема, про яку ніхто не розмовляє. Ви думаєте: мене це не торкнеться! Я вже бачу, як ви йорзаєте на своіх стільцях, – каже Редька. – За статистикою, 50% дорослих України страждали, страждають або будуть страждати на геморой». Медичний центр Джона Гопкінза підтверджує, що близько половини всіх людей в світі матимуть геморой до 50-річного віку.

Частину концерту з цим номером Фелікс виклав на YouTube. За менш ніж добу відео зібрало вже понад 20 000 переглядів з подяками.

«Всі зірки розібрали іміджево прийнятні хвороби. Ви ніколи не побачите соціальний ролик з Машою Єфросиніною, де Маша під сумну музику каже: «Зудить анус, не чеши. Чеши до проколола», – жартує Фелікс. – Максимально табуйоване тема, особливо серед чоловіків. Жінки – ви умнічки. Є проблема – йдете вирішуєте! Чоловіка запхати до проктолога? Да канєшно! Кажу друзям: піди запишись. Відповідь: «Щоб у мене в жопу мужик палець пхав? Ти що?». А потім за 10 років у відділі гнійної хірургії… Геморой посилає нам Господь, щоб ми коаще розуміли жінок. Бо у нас під час геморою все те саме, що в жінок під час менструації. Ми стаємо більш роздратованими, починаємо перевіряти, чи не залишаємо червоні плями там, де посиділи».

Геморой є наслідком розширення і випадіння так званих анальних подушок – м'яких тканин навколо анального каналу, багатих на кровоносні судини, каже МОЗ..

Хірургічне втручання зазвичай проводять лише у пацієнтів з постійним випадінням гемороїдальних вузлів (IV ступінь). Гемороїдальні вузли – результат деструктивних змін в сполучній тканині прямої кишки і порушення циркуляції крові, пояснювала геморой ще в 2019 році тодішня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Крові стає, умовно кажучи, забагато, і тонус судин втрачається.

Гемороїдальні вузли є майже в усіх, вони часто залишаються непоміченими. Та з часом, особливо якщо щось спровокувало погіршення, може з’явитися безболісна кровотеча чи інші проблеми під час дефекації, ректальний біль, випадання вузлів назовні і постійний дискомфорт.

Ректальна кровотеча є найпоширенішою скаргою (гематохезія). Кров, змішана з калом, може свідчити про пухлину, кажуть настанови МОЗу. Також є відчуття дискомфорту, свербіж або проблеми з особистою гігієною.

Що провокує розвиток геморою

Як пояснювала Супрун, фактори, що збільшують тиск всередині тіла і порушують венозний кровообіг:

закрепи через зневоднення чи брак рослинних волокон в раціоні, тривале натужування при спробі сходити в туалет,

ожиріння (індекс маси тіла понад 30), особливо ожиріння тулуба,

вагітність,

старший вік,

порушення тонусу м’язів тазового дна,

анальний секс,

сидяча робота і малорухливий спосіб життя.

Як виявити геморой

Ознаки:

поява крові під час дефекації. Кров переважно яскраво-червона,

біль може бути наслідком анальної тріщини чи аноректального абсцесу, так званого парапроктиту, це інфекційне запалення клітковини навколо прямої кишки.

відчутний чи помітний вузол всередині чи назовні анусу.

Які бувають гемороїдальні вузли

Є чотири стадії гемороїдальної хвороби.

Перша — лише внутрішні вузли,

друга — зовнішні, що самостійно вправляються всередину,

третя — зовнішні, що потребують механічного виправлення,

четверта — зовнішні, не вправляються взагалі, тромбовані або защемлені.

Гемороїдальні вузли 1 та 2 ступеню важкості лікують зміною способу життя, медикаментозно, і мінімально інвазивними методами, що не потребують перебування на стаціонарі.

Як запобігати геморою та лікувати його

Їжте більше рослинних волокон. Метааналіз 7 клінічних досліджень показав, що такий підхід ефективний в половині випадків — кровотечі зменшилися. Уникайте спраги і зневоднення. Якщо будете їсти достатньо овочів, ягід, висівкового хліба та каш (клітковини), а також рідини, дефекація має налагодитися. Тоді відпаде потреба в тривалих потугах зі смартфоном, газетою чи сигаретою в руках, а ризик загострення геморою зменшиться. Туалетним папером взагалі не корисно користуватися, особливо якщо є прояви геморою. Натомість в усіх рекомендаціях радять підмиватися прохолодною водою або користування вологими серветками без ароматизаторів та спирту. Якщо зміна раціону не допомагає, чи дефекація наразі дуже болісна і проблемна, потрібні послаблювальні. Вагітні можуть приймати м’які проносні препарати. А також робити вправи Кегеля для тренування тазового дна, спати на лівому боці, уникати закрепів, та приймати флеботоніки. Хірургічне видалення допускають лише в важких випадках. Потрібні також і ліки. Вони допомагають зменшити симптоматику гострого геморою, хоча наразі бракує даних про їхню ефективність. З таблеток найбільш виправданими є ті, що містять флавоноїди. Це сполуки, що нагромаджуються в усіх органах рослин. Завдяки їм судини краще тримають тонус, не розслабляються, мають меншу проникність, і менше запалюються. Решта – мазі, гелі, супозиторії, що зменшують біль чи тромбоз. Їх немає в протоколах лікування. Такі препарати можна купити без рецепта, і вони, ймовірно, зроблять краще, але не є системним рішенням проблеми.

Як позбутися геморою

Найпростіша процедура – латексне лікування. Спецприлад чіпляє кільце на вузол, і той, зрештою, відпадає. Тут можна подивитися, як це виглядає на схемі. Такий спосіб прийнятним для геморою навіть першого ступеня, і має мінімально болісні наслідки та середню (не найвищу) ефективність.

Ймовірність рецидиву помірна. Зазвичай цей спосіб радять спершу, базуючись на оптимальному співвідношенні ефективності і травматичності.

Може бути також хірургічна підтяжка гемороїдального вузла. Метод помірно ефективний із мінімально інвазивною технологією.

А також іще гемороїдоектомія — це хірургічне видалення вузлів. Попри травматизм втручання, сучасні технології дозволяють скоротити період реабілітації. Ймовірність рецидиву дуже низька, тому гемороїдектомія залишається у всіх ґайдлайнах і для лікування 3-4 стадії геморою.