Ляшко розповів, на якому етапі медична реформа МСЕК – скандальних комісій, які присвоюють інвалідність

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Вже є ряд змін, і ще ряд у процесі.

«Коли почалась мобілізація, МСЕК був одним зі способів її уникнути. Люди бігли в МСЕК домовлятися з людським фактором. Зараз пішов інший процес, коли приходять внуки по документи по догляду за бабусями, наприклад, з групи інвалідності, яким 80+ років. Так внук хоче уникнути мобілізації. Ці речі вирішуються в певних моментах законом про мобілізацію», – сказав міністр.

Що стосується МСЕКу для поранених військових, то раніше після хвороби чи поранення їм потрібно було після лікування і проходження лікарської комісії йти на ВЛК, військово-лікарську комісію. І якщо ВЛК показувала непридатним, після цього йти на МСЕК визначати групу інвалідності.

«Коли військові потрапляли в цивільні лікарні, їм треба було йти на ВЛК до військових. Ми сказали, що в кожній цивільній лікарні, де лікуються військові, готові організувати ВЛК. Командування нас почуло, делегували одного військового, який комісію очолює, вся когорта лікарів включається в цивільній лікарні. Туди ж до лікарень ми прив’язали МСЕКи регіональні і сказали: якщо ви бачите, що людина лежить, шо її скоро будуть виписувати, і що там є умови направляти на МСЕК, домовтеся, аби людина два дні довше побула в лікарні, і шоб за цей час з нею попрацювали і ВЛК, і МСЕК – виїзна комісія. І це працює. Кількість виїзних МСЕКів до поранених військових виросла на порядки», – додав Ляшко.

У МСЕК входить велика група вузькопрофільних медиків, які де-факто працюють не в лікарні, а в окремій юрособі, тільки експертну функцію виконують, пояснює міністр:

«Наша задача зараз – МСЕК перевести в лікувальний процес. Тобто з юрособи МСЕК перевести в кластерну лікарню. У кластерній лікарні визначити профільного заступника, а далі для експертної оцінки залучається мультидисциплінарна команда, яка вже тут є реабілітаційна. І вони комісійно роблять всі потрібні речі.

Коли ми їх переводимо з юридичної особи МСЕК в лікарню, вони мають доступ до електронної системи охорони здоров’я. І за згодою пацієнта, який хоче пройти цю комісію, отримують доступ до його всієї історії хвороби і всіх медичних висновків. Цим ми прибираємо носіння документів».

Також, за словами Ляшка, електронна система охорони здоров'я визначатиме певні тригери, стани або захворювання, при яких спрацює підсвітка, що з такою патологією людина повинна бути направлена на МСЕК. Або повинна пройти реабілітацію і після реабілітаційного циклу направлена на МСЕК. І після цього всі дані в електронному вигляді йдуть далі до Мінсоцполітики, наприклад.

Як альтернативу МСЕКам по медичній складовій, МОЗ запустив мультидисциплінарні команди по реабілітації, нові шкали оцінювання ефективності реабілітації, зробили національний класифікатор міжнародного класифікатора функціонування.

«Втрату функціональності ми оцінюємо в певних критеріях. Наприклад, стався перелом – відбувся реабілітаційний процес – повернули функціональність до такої-то, і після цього вже встановлення за потреби групи 1 чи 2, 3. Ключова задача: навіть якщо ми не відновили 10-15% функціональності, але роботодавець облаштував робоче місце з урахуванням цих втрачених моментів, то така людина соціально і економічно активна, може повернутися працювати. Це треба реалізувати, і це найбільше викликає спротив. Бо так по-інакшому сприймаються поняття інвалідності і виплат. Тому робимо реформу частинками».

Нагадаємо, що у Запорізькій області поліція вилучила у підозрюваних в корупції посадовця МСЕК і посередника більше 1,2 млн доларів готівкою. У Василькові голова МСЕК за гроші допомагала військовозобов’язаним отримати групу інвалідності.



