Найскладніших раніше боялися брати: Ляшко пояснив зміни в реабілітації поранених військових

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, під час руху евакуаційного потяга поранені там уже відсортовані, куди, кому і на яке оперативне втручання потрібно. А далі координатор з командування Медичних сил у регіоні та заступник департаменту охорони здоров’я перенаправляють пацієнтів в ті лікарні, які мають потужність проводити реабілітацію.

«Найскладніших раніше боялися брати, не хотіли. Ми зрозуміли це, зрозуміли, які лікарні беруть найскладнішу травму. І цього року в програмі медичних гарантій розділили реабілітаційну допомогу на чотири рівні.

Певна травма кодується і коштує так само, як і в минулому році. А всі інші, складніші, коштують на порядок дорожче.

Коли ми були в Клевані (там є реабілітаційний центр по спинній травмі – LB.ua), нам сказали, що це спрацювало. І їм стало приходити набагато менше тяжких, бо інші стали зацікавлені (їх теж брати й реабілітувати – LB.ua).

Ключова річ тут зараз – аби якість не погіршувалася. Не кажу, що все, ідеальна система. Ти весь час будеш на щось реагувати. Бо людський фактор, на жаль, впливає на це», – сказав міністр.

Також міністр Віктор Ляшко пояснив, які помилки уже виправили в столичних ВЛК після перевірок.