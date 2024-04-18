МОЗ запропонує перелік платних медичних послуг, – міністр

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на питання про те, чи не доведеться українцям знову повернутися до питання співоплати за медичні послуги через брак коштів і скорочення міжнародної допомоги.

«Програма медичних гарантій гарантує все те, що колись було субвенцією. Тобто тоді не визначили перелік гарантованих послуг. Ми зараз трошки пішли іншим чином. Дискутуємо з приватним медринком, Асоціацією приватних закладів, які кажуть про співоплату як єдиний механізм того, щоб вони більш потужно зайшли в програму медичних гарантій. Ми розуміємо, чому. Бо державні комунальні заклади мають преференції. На енергоносії, комуналку. амортизацію обладнання, багато обладнання їм постачаємо. Ми з командою прорахували, НСЗУ залучили, перейшли на коди співставлення. Якщо говоримо про умовно інфаркти і стенокардії, то всі інфаркти у нас безкоштовно повністю все стентування повинно бути. А при стенокардії 3-4 рівня по протоколах вже можна проводити стентування, але по програмі медичних гарантів воно не проводиться, поки не настає гострий стан. Якщо людина бажає собі поставити для профілактики інфаркту і має можливість, то це може бути платною послугою. Хочем запустити, побачимо, як піде, щоб зрозуміти, як далі рухатись», – сказав міністр.