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МОЗ запропонує перелік платних медичних послуг, – міністр

Найближчим часом МОЗ запропонує уряду розглянути перелік платних медичних послуг.

МОЗ запропонує перелік платних медичних послуг, – міністр
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на питання про те, чи не доведеться українцям знову повернутися до питання співоплати за медичні послуги через брак коштів і скорочення міжнародної допомоги.

«Програма медичних гарантій гарантує все те, що колись було субвенцією. Тобто тоді не визначили перелік гарантованих послуг. Ми зараз трошки пішли іншим чином. Дискутуємо з приватним медринком, Асоціацією приватних закладів, які кажуть про співоплату як єдиний механізм того, щоб вони більш потужно зайшли в програму медичних гарантій. Ми розуміємо, чому. Бо державні комунальні заклади мають преференції. На енергоносії, комуналку. амортизацію обладнання, багато обладнання їм постачаємо. Ми з командою прорахували, НСЗУ залучили, перейшли на коди співставлення. Якщо говоримо про умовно інфаркти і стенокардії, то всі інфаркти у нас безкоштовно повністю все стентування повинно бути. А при стенокардії 3-4 рівня по протоколах вже можна проводити стентування, але по програмі медичних гарантів воно не проводиться, поки не настає гострий стан. Якщо людина бажає собі поставити для профілактики інфаркту і має можливість, то це може бути платною послугою. Хочем запустити, побачимо, як піде, щоб зрозуміти, як далі рухатись», – сказав міністр.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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