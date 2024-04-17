Ще весна, а захист від сонця вже потрібен: пояснює лікарка Марія Кукушкіна

Про це в інтерв’ю LB.ua розповідає керівниця Центру онкодерматології медичної мережі «Добробут» Марія Кукушкіна. Лікарка пояснює, як на нас впливають ультрафіолетові промені, як ефективно захистити шкіру в теплий сезон, чи можна ходити в солярій і на що слід звернути увагу, аби не пропустити небезпечні сигнали.

Із середини квітня потрібно маститися сонцезахисним кремом. Тому що ультрафіолетове опромінення може пошкодити ДНК клітин і призвести до онкозахворювань шкіри.

Фото: надано Марією Кукушкіною Марія Кукушкіна

Промені, від яких шкіра старіє

Існують три типи ультрафіолетових променів: A, B і C, вони відрізняються довжиною хвилі.

C-промені затримуються в озоновому шарі й не доходять до поверхні землі, А і В можуть зашкодити нам.

Промені типу А спричиняють старіння шкіри, В — згорання, опіки. Установлено, що головною причиною злоякісних пухлин — раку шкіри чи меланоми — є саме ультрафіолетове опромінення.

Фототипи шкіри

Розрізняють шість фототипів шкіри. Вважають, що перший і другий найвразливіші до дії ультрафіолетових променів. Люди з такими фототипами мають світлу шкіру, світле або руде волосся, світлі очі й ластовиння.

Коли потрапляють на сонце, спочатку згорають, тобто отримують сонячний опік, а вже потім засмагають або не засмагають узагалі. Для них ультрафіолет більш небезпечний, ніж для людей зі смуглявим кольором шкіри, темними очима й волоссям.

Також у групі ризику розвитку меланоми ті, хто має понад сто родимок чи більш ніж п'ять атипових невусів (родимки, зазвичай більші за розміром, з розмитими межами).

Фото: EPA/UPG Туристи засмагають на пляжі поблизу Афін

Їм слід більше дбати про себе, захищаючи шкіру від сонця одягом, капелюхом і кремами. Заліплювати родимки лейкопластиром не потрібно.

Зараз можна ретельно спостерігати за родимками, навіть якщо їх багато, за допомогою дерматоскопічної системи повного картування тіла. Вона дозволяє зафіксувати кожну пляму, її розташування, розмір, колір і форму. Коли людина приходить на повторний огляд, то програма накладає попереднє й актуальне зображення, і якщо якась родимка змінилася, то їй приділяють увагу, вирішують, чи потрібно видалити. Картування дозволяє діагностувати меланоми на ранніх стадіях, а також запобігти непотрібним біопсіям у разі доброякісних пігментних новоутворень.

Як захистити шкіру від УФ-фільтрів

Використовуйте довгий одяг, капелюхи з широкими крисами; Чоловікам без волосся на тім'яній ділянці обов'язково потрібно вдягати капелюх або кепку; Носіть сонцезахисні окуляри, адже ультрафіолетові А-промені можуть зумовити кон’юнктивіти, у майбутньому навіть катаракту; Обмежте перебування на сонці приблизно з 10:00 до 16:00 (у різних широтах різні часові проміжки). Це не означає, що не можна йти в цей час на роботу, наприклад. Але гуляти в ці години на сонці не варто. «Зазвичай пацієнтам, особливо тим, хто вже мав у анамнезі меланому чи рак шкіри, рекомендую обмежити перебування на сонці з 10:00 до 16:00», — наголошує Марія Кукушкіна. Регулярно використовуйте сонцезахисні креми, зокрема, до 10:00 і після 16:00.

Якими мають бути сонцезахисні креми

SPF, sun protection factor — показник, наскільки крем захищає від ультрафіолетових променів типу B. Британські дерматологи, наприклад, пишуть, що SPF повинен бути щонайменше 30, тоді як у доглядовій косметиці частіше використовують SPF 15.

Фото: cnn.com SPF-стика Застосування захисного-стика

SPF 100 звичайній людині не потрібен. Він для тих, хто має множинні раки шкіри або меланоми.

Крем повинен захищати не тільки від променів типу B, але й від A.

Зазвичай ступінь захисту від УФ-променів типу А на тубі позначають зірочками або плюсами, бажано, щоб їх було чотири або п'ять. Слід обирати крем, який захищає від обох типів.

Крем наносьте на відкриті ділянки шкіри приблизно за 15–30 хвилин до виходу на сонце. Зазвичай на пакованні пишуть, через скільки часу треба повторити, найчастіше це дві години, адже під час купання на пляжі або прогулянки крем вимивається чи виходить із потом.

Безпечної засмаги не існує

На британському сайті Cancer Foundation наголошують, що не існує безпечної засмаги. Не можна сказати, що до десятої можна засмагати, а посеред дня ні. Уникати довготривалого перебування на сонці — постійна рекомендація. Засмага загалом не ок для організму.

«Наукові дані говорять про те, що навіть у похмурий день 80 % ультрафіолетових променів дістаються до шкіри. Це багато. Та й вода, пісок і сніг відбивають ультрафіолетові промені. Ми бачили людей, які поїхали кататися на лижах і повернулися зі слідами засмаги на обличчі», — каже Марія Кукушкіна.

Немає досліджень, які визначають, скільки часу можна безпечно перебувати на сонці, тому потрібно формувати розумне ставлення до ультрафіолету: носити одяг з довгим рукавом, штани, окуляри й маститися кремом — так ви краще захищені.

Фото: EPA/UPG Відпочинок на озері Тарнобжеґ, червень 2022 р.

А в солярій можна, щоб «підготуватися до сезону купальників»?

У всьому світі фахівці, які лікують дерматоонкологічні захворювання, вважають, що солярії слід використовувати виключно за медичними показами. Є захворювання, при яких пацієнтам рекомендують лікування ультрафіолетом. Але таких людей мало, каже Марія Кукушкіна: «Онкологічна спільнота вважає, що солярії — однозначне зло».

Є дві країни, де солярії заборонені: Бразилія й Австралія. Ще у 24 країнах існують різні законодавчі обмеження на користування ними.

Десь це заборона на відвідування соляріїв до 18 років або обмеження для людей з першим фототипом шкіри. У більшості країн кабіни для солярів повинні бути зареєстровані, персонал має бути кваліфікованим, уміти консультувати щодо протипоказань й обмежень, проходити періодичну інспекцію та мати сертифікацію.

На законодавчому рівні закріплено, що людина, яка хоче користуватися солярієм, повинна підписати документ про інформовану згоду, у якій зазначено, що використання солярію може спричинити меланому чи рак шкіри.

«І американські, і європейські сайти публікують статті онкологів і дерматологів, і скрізь написано, що використання солярію небезпечне, що користуватися ним не потрібно, крім спеціальних показів. Якщо вже так хочеться мати засмагу, то є доступні креми для автозасмаги, намастився й маєш бажаний колір шкіри. Безумовно, як і кожен крем, автозасмага може викликати алергію, але канцерогенного впливу не має», — розповідає Марія Кукушкіна.

Фото: nikabeauty.kr.ua Солярій

В Україні, каже лікарка, солярії легкодоступні, і часто там можна проводити необмежену кількість часу: «Це неправильно. Сподіваюся, в Україні це питання також урегулюють. Лікування і меланоми, і раків шкіри дороге, особливо в занедбаних випадках. Іноді засмага в солярії може коштувати не просто здоров'я, а навіть життя».

Що безпечніше: піти на день на пляж чи сходити в солярій на пару хвилин?

Солярію взагалі не рекомендують. На пляж якщо йти, то до 10:00 і після 16:00, використовувати сонцезахисні креми, які наносити ще вдома. Після кожного купання обов'язково наносити знову. З 10:00 до 16:00 краще піти з пляжу деінде.

Меланома шкіри: що в Україні

Усі злоякісні пухлини шкіри поділяють на дві групи: меланомні й немеланомні раки шкіри.

Меланома шкіри — досить агресивна пухлина, яка може метастазувати й іноді призводити до смерті.

У більшості випадків вона з’являється на чистій шкірі, але іноді може розвинутися зі звичайної родимки. Коли це стається, родимка змінює форму, розмір, колір тощо.

Раки шкіри мають дещо кращий прогноз, тому що рідше метастазують, але можуть потребувати серйозних оперативних втручань.

Меланома й раки шкіри є досить поширеними захворюваннями. Наприклад, загальна кількість раків шкіри в США перевищує число всіх інших злоякісних пухлин разом узятих.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно виявляють приблизно 3 000 нових випадків меланоми шкіри й трохи більше ніж 11 000 немеланомних раків шкіри.

Фото: medicalnewstoday.com Меланома

Проте в Україні більшість приватних клінік, які лікують дерматоонкологічні захворювання, не подають даних про виявлені меланоми й раки шкіри в канцер-реєстр, каже лікарка. Тому є думки, що їхня кількість насправді значно вища.

«В Україні досить висока смертність від меланоми. Пов'язано це з тим, що її сучасне лікування дороге, держава не може закуповувати для своїх громадян відповідні препарати, тому весь фінансовий тягар лягає на плечі пацієнтів, не кожен дозволить собі лікування сучасною терапією, яка іноді здатна вилікувати пацієнта навіть у четвертій стадії захворювання», — розповідає Марія Кукушкіна.

«У нас усе більше людей, які розуміють необхідність сонцезахисту і користуються ним. Я минулого року була на огляді меланом, і там було багато молоді. Ми їх запитували, чи часто вони ходять засмагати, чи використовують солярій. Я була приємно вражена, що практично ніхто з них не ходив засмагати», — каже Марія Кукушкіна.

Самодіагностика меланоми й раків шкіри

Цю патологію пацієнти часто помічають самі, розповідає Кукушкіна.

Мова про так званий симптом гидкого каченяти. У кожного на тілі є родимки, як правило, вони більш-менш однакові. Якщо з'являється родимка, яка суттєво відрізняється від інших кольором, розміром, формою, то це є те саме гидке каченя, на яке треба звернути увагу й проконсультуватися в лікаря.

Фахівець після огляду й дерматоскопії може запропонувати або спостереження, або видалення родимки з гістологічним дослідженням. «Людина, яка добре використовуватиме сонцезахисні креми, не повністю позбудеться ризиків розвитку раків шкіри, однак серйозно зменшить їх».