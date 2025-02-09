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У Великобританії звільнили міністра охорони здоров’я через сексистські та расистські коментарі у WhatsApp

Прем'єр Стармер наголосив, що налаштований підтримувати високі стандарти поведінки на державній службі.

У Великобританії звільнили міністра охорони здоров’я через сексистські та расистські коментарі у WhatsApp
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив міністра охорони здоров’я Ендрю Гвінна і відсторонив його від членства у правлячій Лейбористській партії через неетичні коментарі у WhatsApp, які ображали інших членів парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

"Я глибоко шкодую про свої нерозсудливі коментарі та прошу вибачення за будь-яку заподіяну образу. Я повністю розумію рішення, прийняті прем'єр-міністром і партією. І хоча я глибоко засмучений тим, що мене відсторонили, всіляко підтримуватиму їх", - прокоментував Гвінн.

Міністра було звільнено після того, як газета The Mail on Sunday повідомила, що Гвінн писав сексистські коментарі про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку від Лейбористської партії Даян Ебботт, яка стала першою британською темношкірою парламентаркою Лейбористської партії. 

В іншому повідомленні Гвінн писав, що сподівається, що 72-річна мешканка Стокпорта, яка звернулася до місцевого депутата зі скаргою на вивезення сміття, "незабаром помре".

Речник уряду наголосив, що Стармер налаштований підтримувати високі стандарти поведінки на державній службі.

"Прем'єр-міністр без вагань вживе заходів проти будь-якого міністра, який не відповідає цим стандартам, як він зробив у цьому випадку", - зазначив він.  

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