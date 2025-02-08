У Балтійському морі обірвався кабель “Ростелекому”

У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель, передає Радіо Свобода із посиланням на берегову охорону Фінської затоки.
“Берегова охорона Фінської затоки здійснює моніторинг виконання Закону про ВЕЗ (вільна економічна зона – ред.) та умов експлуатації ВЕЗ у Фінській затоці, де російське судно ремонтує пошкоджений російський кабель”, – йдеться у повідомленні.
Російське пропагандистське державне видання “РИА Новости” заявило, що підводний кабель “Ростелекому” пошкоджено в Балтійському морі через зовнішній вплив, тривають відновлювальні роботи.
Водночас російська компанія повідомила виданню, що на абонентів це нібито не вплинуло.
- Упродовж останніх місяців у Балтійському морі зафіксовано серію пошкоджень підводних кабелів зв'язку та електропостачання, що з'єднують різні країни регіону. Ці інциденти викликали занепокоєння щодо можливих диверсій та безпеки критичної інфраструктури, зокрема з боку Росії.
- Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими.