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У Балтійському морі обірвався кабель “Ростелекому”

Тим часом російські пропагандисти скаржаться, що це був “зовнішній вплив”.

У Балтійському морі обірвався кабель “Ростелекому”
Ілюстративне фото: Балтійське море
Фото: EPA/UPG

У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель, передає Радіо Свобода із посиланням на берегову охорону Фінської затоки.

“Берегова охорона Фінської затоки здійснює моніторинг виконання Закону про ВЕЗ (вільна економічна зона – ред.) та умов експлуатації ВЕЗ у Фінській затоці, де російське судно ремонтує пошкоджений російський кабель”, – йдеться у повідомленні.

Російське пропагандистське державне видання “РИА Новости” заявило, що підводний кабель “Ростелекому” пошкоджено в Балтійському морі через зовнішній вплив, тривають відновлювальні роботи.

Водночас російська компанія повідомила виданню, що на абонентів це нібито не вплинуло.

  • Упродовж останніх місяців у Балтійському морі зафіксовано серію пошкоджень підводних кабелів зв'язку та електропостачання, що з'єднують різні країни регіону. Ці інциденти викликали занепокоєння щодо можливих диверсій та безпеки критичної інфраструктури, зокрема з боку Росії. 
  • Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що чотири пошкодження кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими.
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