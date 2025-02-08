Суддя тимчасово заблокував Департаменту Маска доступ до записів Мінфіну з даними мільйонів американців

Окружний суддя США Пол Енгельмаєр видав попередню судову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів Демократичної партії подали до суду на Дональда Трампа.

Федеральний суддя сьогодні зранку заблокував Департаменту ефективності уряду Ілона Маска (DOGE) доступ до записів Міністерства фінансів США, які містять конфіденційні особисті дані, як от номери соціального страхування та банківських рахунків мільйонів американців.

Про це повідомляє The Guardian.

Окружний суддя США Пол Енгельмаєр видав попередню судову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів Демократичної партії подали до суду на Дональда Трампа. Справа, подана до федерального суду Нью-Йорка, стверджує, що адміністрація Трампа дозволила команді Маска отримати доступ до центральної платіжної системи міністерства фінансів США, що порушує федеральний закон.

Платіжна система обробляє відшкодування податків, виплати соціального страхування, виплати ветеранам і багато іншого, надсилаючи трильйони доларів щороку, і містить розгалужену мережу особистих і фінансових даних американців.

Енгельмайер, якого призначив Барак Обама, також заявив, що будь-хто, кому заборонено доступ до конфіденційної інформації з 20 січня, повинен негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем міністерства фінансів. Судове засідання призначене на 14 лютого.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, офіс якої подав позов, заявила, що доступ Доджа до даних міністерства фінансів спричинив проблеми з безпекою та можливість незаконного заморожування федеральних коштів.