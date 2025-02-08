КНДР почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією

Угода про розробку безпілотників укладена в обмін на розгортання північнокорейських солдатів для допомоги РФ у війні проти України.

У 2025 році Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією.

Про це повідомляє японський мовник NHK з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Як повідомляє видання, очікується, що цього року Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією.

За інформацією джерел, РФ та Північна Корея досягли угоди, згідно з якою КНДР отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.

Ці домовленості з’явилися на тлі зміцнення військових зв’язків між Москвою та Пхеньяном. Минулого року вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Відомо, що угода про розробку безпілотників укладена в обмін на розгортання Північною Кореєю солдатів для допомоги Росії у війні проти України.

Водночас, за інформацією джерел, Росія не планує підтримувати Північну Корею у розробці ядерної зброї. Кремль стурбований тим, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини КНДР зі Сполученими Штатами, а також із сусідніми країнами, включаючи Китай.