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Група з 79 країн висловила підтримку Міжнародному кримінальному суду на тлі санкцій США

Документ відмовились підписати лояльні до Трампа лідери.

Група з 79 країн висловила підтримку Міжнародному кримінальному суду на тлі санкцій США
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
Фото: EPA/UPG

79 країн з різних частин світу підписали спільну заяву щодо "непохитної підтримки" діяльності Міжнародного кримінального суду в Гаазі на тлі запровадження адміністрацією США фінансових та візових санкцій. 

Як пише Reuters, документ містить переконання, що "суд слугує основою міжнародної системи права, забезпечуючи відповідальність за найбільш серйозні міжнародні злочини та справедливість для їхніх жертв". 

Зі 125 держав, які приєдналися до Римського статуту і визнали юрисдикцію МКС, лише дві третини публічно засудили санкційний крок США - серед них Велика Британія, Франція та Німеччина. 

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав санкції "помилковим засобом", наголосивши на тому, що Міжнародний суд у Гаазі "гарантує, що диктатори цього світу не можуть просто так переслідувати людей та розпочинати війни".

Натомість не підтримали заяву країни, лідери яких традиційно лояльно ставляться до Дональда Трампа - Італія та Угорщина. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що в міжнародній політиці "подули нові вітри, які ми називаємо Трамп-торнадо" і закликав "переглянути участь в організаціях, які перебувають під американськими санкціями". 

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