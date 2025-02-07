Акції протесту проти Роберта Фіцо охопили понад пів сотні міст Словаччини

У Словаччині тривають акції протесту проти політики уряду Роберта Фіцо, передає видання Aktuality.
Мітинги охопили понад 50 міст. Також аналогічні заходи словаки проводять в інших державах, зокрема, у Швеції та Люксембургу.
Люди вийшли на протест проти зростаючої загрози демократичним цінностям та впливу Москви на Словаччину, а також вимагають відставки Фіцо.
У Братиславі акцію організувала ініціатива «Мир в Україні» спільно з місцевими активістами, в інших містах заходи проводять за підтримки політичних партій.
- Фіцо закидають зближення із Москвою та візити до РФ.
- Минулого місяця прем'єр-міністр Словаччини заявив, що не піде у відставку, як цього вимагали сотні тисяч протестувальників під час попередніх мітингів. Також він сказав, що третина із тих, хто відвідали акції, нібито були українцями.
- 31 січня 2025 року офіційні особи Словаччини під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки: нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту. Українська розвідка ці звинувачення відкинула.