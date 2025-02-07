Акції протесту проти Роберта Фіцо охопили понад пів сотні міст Словаччини

Також мітинги відбуваються в інших країнах.

У Словаччині тривають акції протесту проти політики уряду Роберта Фіцо, передає видання Aktuality.

Мітинги охопили понад 50 міст. Також аналогічні заходи словаки проводять в інших державах, зокрема, у Швеції та Люксембургу.

Люди вийшли на протест проти зростаючої загрози демократичним цінностям та впливу Москви на Словаччину, а також вимагають відставки Фіцо.

У Братиславі акцію організувала ініціатива «Мир в Україні» спільно з місцевими активістами, в інших містах заходи проводять за підтримки політичних партій.