Парламент Грузії у прискореному режимі посилив покарання для учасників акцій протесту

Збільшили штрафи і термін затримання, а також дозволили поліції проводити огляд імовірних порушників без присутності понятих.

Парламент Грузії, який перебуває під контролем провладної партії «Грузинська мрія», остаточно затвердив поправки до законодавства, спрямовані на обмеження акцій протесту, передає News Georgia.

Голосували за зміни у прискореному режимі.

Відповідно до нововведень, максимальний термін адміністративного арешту за правопорушення, пов'язані з протестами, збільшиться з 15 до 60 діб.

Також у грузинському законодавстві з’явиться нове поняття «стихійна акція». Під ним мається на увазі «збори чи маніфестація, що проводиться незаплановано у відповідь на значну громадську подію». Учасники такого заходу будуть зобов'язані повідомляти органи самоврядування про збори.

Крім того, повідомляти про акцію протесту доведеться і у разі її проведення у закритому приміщенні. Такі мітинги будуть можливі лише за письмовою згодою власника.

Депутати запровадили заборону на акції протесту біля будинків суддів, блокування ключових інфраструктурних об'єктів, включаючи входи в будівлі, автомагістралі, мости, тунелі, естакади, залізниці й транспортні вузли, визначені муніципальною владою. Порушникам загрожують штрафи до 5000 ларі або затримання терміном до 60 днів.

Забороняється встановлення тимчасових конструкцій, якщо вони заважають поліції чи порушують громадський порядок.

Адміністративним правопорушенням вважатиметься образа державних службовців – усні образи або образливі дії щодо чиновників та політичних осіб каратимуться штрафами (1500-4000 ларі) або затриманням до 45 діб. У разі повторного правопорушення будуть передбачені штрафи від 2500 до 6000 ларі або до 60 діб арешту.

До 60 діб або штраф від 2000 до 5000 ларі можна буде отримати за словесні образи та лайки на адресу співробітників силових відомств під час виконання ними службових обов'язків.

Штрафи порушення громадського порядку збільшуються з 500-1000 ларі до 500-3000 ларі; термін адміністративного затримання – до 20 днів. У разі повторного порушення штраф становитиме 3000-5000 ларі, а не 1500-2000 ларі, термін затримання – до 60 днів.

Повторний випадок вандалізму зможе спричинити до 60 діб арешту замість 5 діб.

За непокору правоохоронцям штрафи збільшили з 2000-3000 ларі до 2000-5000 ларі; термін затримання - до 60 днів.

При цьому поліції дозволять проводити огляд імовірних порушників без присутності понятих.