США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Про американський “мирний план” та його пункти
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Світ

Грецькі фермери блокують автомагістраль у Афінах через скандал з незаконними субсидіями

Правоохоронці встановили, що OPEKEPE – організація, відповідальна за розподіл сільськогосподарських коштів ЄС, виплатила мільйони євро незаконних субсидій. 

Протести фермерів у номі Лариса, 30 листопада 2025 року
Грецькі фермери заблокували головні національні дороги тракторами, фактично розділивши головну автомагістраль країни, що з півночі на південь, – протестуючи проти зростання собівартості виробництва, низьких цін та затримок у виплатах від уряду.

Про це повідомляють Euronews.

Блокада відбулася після того, як минулого тижня кількох людей заарештували у справі про шахрайство у фермерських господарствах. Виявилося, що OPEKEPE – організація, відповідальна за розподіл сільськогосподарських коштів ЄС, виплатила мільйони євро незаконних субсидій. Цей скандал спровокував фермерів та привернув додаткову увагу до виплат субсидій у країні.

За даними Європейської прокуратури (EPPO), під час попереднього розслідування було встановлено, що близько 324 осіб отримали субсидії на суму 19,6 мільйона євро.

Фермери та сільськогосподарські асоціації влаштовують демонстрації на критично важливій автомагістралі Афіни-Салоніки, залучаючи більше сільськогосподарської техніки та тракторів для посилення блокади.

Протести фермерів у номі Лариса, 30 листопада 2025 року

Протести фермерів у номі Лариса, 30 листопада 2025 року
