Грецькі фермери заблокували головні національні дороги тракторами, фактично розділивши головну автомагістраль країни, що з півночі на південь, – протестуючи проти зростання собівартості виробництва, низьких цін та затримок у виплатах від уряду.

Про це повідомляють Euronews.

Блокада відбулася після того, як минулого тижня кількох людей заарештували у справі про шахрайство у фермерських господарствах. Виявилося, що OPEKEPE – організація, відповідальна за розподіл сільськогосподарських коштів ЄС, виплатила мільйони євро незаконних субсидій. Цей скандал спровокував фермерів та привернув додаткову увагу до виплат субсидій у країні.

За даними Європейської прокуратури (EPPO), під час попереднього розслідування було встановлено, що близько 324 осіб отримали субсидії на суму 19,6 мільйона євро.

Фермери та сільськогосподарські асоціації влаштовують демонстрації на критично важливій автомагістралі Афіни-Салоніки, залучаючи більше сільськогосподарської техніки та тракторів для посилення блокади.

Фото: EPA/UPG Протести фермерів у номі Лариса, 30 листопада 2025 року