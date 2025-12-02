Естонія створює власну стратегію розвитку оборонної промисловості

Міністерство оборони Естонії робить ставку на розвиток національного оборонного сектору: уряд виділив 100 млн євро на запуск фонду для розробки озброєнь і прагне залишати більше оборонних витрат усередині країни.

Про це пише Bloomberg.

Оборонна промисловість Естонії зростає: продажі компаній піднялися з 245 млн євро у 2022 році до 500 млн євро у 2024-му, але країна стикається з викликами через свій невеликий розмір і необхідність інтеграції у міжнародні ланцюги постачання.

Видання зазначає, що оборонна індустрія в Естонії молода: приватному сектору дозволили виробляти зброю лише з 2018 року. За словами представників галузі, ще кілька років тому банки не хотіли мати справи з виробниками летального озброєння, але ситуація змінилася після активного лобіювання.

З 2022 року, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Естонія підвищила податки, скоротила державні витрати та збільшила запозичення, щоб потроїти свій оборонний бюджет з 776 мільйонів євро до 2,4 мільярда євро у 2026 році.

Сектор росте швидко: в асоціації оборонної промисловості вже близько 200 компаній, серед них є виробники дронів та безпілотних наземних систем. Оборонні витрати, які залишаються в країні, також зростають: 395 млн євро у 2023 році та 489 млн у 2024-му.

Утім, Естонія занадто мала, щоб покладатися виключно на внутрішній ринок: більші країни купують озброєння у своїх національних гігантів або американських виробників.

Країна намагається наростити власні виробничі потужності: після початку повномасштабної війни РФ в Україні стало очевидно, що Європа має дефіцит виробництва артилерійських снарядів, і тепер уряд фіналізує угоду з виробником.

Держава також створює спеціальні індустріальні парки для виробників зброї: два майданчики вже обрано, ще два можуть з'явитися. Уряд інвестує 50 млн євро в інфраструктуру, а приватні компанії мають вкласти ще 200–300 млн.

Попри широку підтримку оборонних ініціатив, деякі проєкти зустрічають опір через екологічні та шумові ризики. Це на думку галузі, може сповільнити критично важливий розвиток виробничих потужностей.

Голова парламентського комітету з оборони Калев Стоіцеску каже, що країна має прискоритися: те, що планувалося зробити за 4–8 років, потрібно робити за 1–3, з огляду на невизначену безпекову ситуацію.