Рада ЄС та Європарламент досягли угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу

Сьогодні головування в Раді ЄС та представники Європейського погодили проєкт регламенту, що встановлює поетапну заборону на імпорт російського газу.

Про це йдеться у пресрелізі.

Документ є ключовим елементом плану REPowerEU, який передбачає припинення залежності від російської енергії після того, як Росія використала газ як інструмент тиску, що суттєво вплинуло на європейський енергетичний ринок.

Регламент запроваджує юридично обов'язкову поетапну заборону на імпорт як зрідженого природного газу (СПГ), так і трубопровідного газу з Росії. Повна заборона на СПГ буде запроваджена наприкінці 2026 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року.

“Це сприятиме досягненню головної мети – створення стійкого та незалежного енергетичного ринку ЄС, зберігаючи при цьому безпеку постачання”, – зазначено у пресрелізі.

Імпорт російського трубопровідного газу та СПГ буде заборонено через шість тижнів після набуття регламентом чинності. Однак для вже укладених контрактів передбачено перехідний період.

для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт російського газу застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для СПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу;

для довгострокових контрактів на імпорт СПГ заборона застосовуватиметься з 1 січня 2027 року відповідно до 19-го пакету санкцій;

щодо довгострокових контрактів на імпорт трубопровідного газу заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року за умови виконання цільових показників заповнення сховищ, передбачених у регламенті про зберігання газу, та не пізніше 1 листопада 2027 року.

Внесення змін до актуальних контрактів дозволять лише для вузько визначених операційних цілей і не може призвести до збільшення обсягів.

Щоб зменшити адміністративне навантаження, процедура попереднього дозволу не застосовуватиметься до імпорту з країн, які відповідають певним критеріям. Йдеться, наприклад, про основні країни-виробники газу, які експортували понад 5 млрд кубометрів природного газу до ЄС у 2024 році та які забороняють або обмежують імпорт російського газу, або країни без будь-якої інфраструктури для імпорту.

Регламент зобов’язує всі держави-члени подати національні плани диверсифікації зі заходами щодо розширення джерел газопостачання та можливими труднощами.

Водночас угода посилює контроль з боку Єврокомісії: країни ЄС мають упродовж одного місяця після набуття регламентом чинності повідомити Комісію, чи мають вони чинні контракти на постачання російського газу або національні заборони на такий імпорт.

Такий самий обов’язок – подати національний план диверсифікації – поширюється й на держави-члени, які досі імпортують російську нафту, з перспективою повної відмови від неї.

“Регламент супроводжуватиметься заявою Єврокомісії про намір до кінця 2027 року запропонувати законодавчу ініціативу щодо поетапного припинення імпорту російського газу”, – йдеться у документі.