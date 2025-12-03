Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
В Ізраїлі встановили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

Пам’ятник встановлено в центральній частині Єрусалиму.

В Ізраїлі встановили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні
Фото: Посольство України в Ізраїлі

В Ізраїлі, у Єрусалимі, відкрили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Пам’ятник встановлено в центральній частині Єрусалиму, в парку Wohl Rose Garden, його створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору, скоєного комуністичним радянським режимом проти народу України в 1932-33 роках.

Піднята перед розбитим жорном рука символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. Рука тримає п’ять стебелин зерна, які нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю.
