В Ізраїлі встановили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

В Ізраїлі, у Єрусалимі, відкрили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Пам’ятник встановлено в центральній частині Єрусалиму, в парку Wohl Rose Garden, його створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору, скоєного комуністичним радянським режимом проти народу України в 1932-33 роках.

Піднята перед розбитим жорном рука символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. Рука тримає п’ять стебелин зерна, які нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю.