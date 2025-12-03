В Ізраїлі, у Єрусалимі, відкрили перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.
Пам’ятник встановлено в центральній частині Єрусалиму, в парку Wohl Rose Garden, його створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору, скоєного комуністичним радянським режимом проти народу України в 1932-33 роках.
Піднята перед розбитим жорном рука символізує приголомшливий тягар пам’яті і глибоку віру в оновлення та зцілення. Рука тримає п’ять стебелин зерна, які нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю.
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу і провела паралель із діями Росії нині.
24 вересня минулого року парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Наразі такі рішення ухвалили парламенти 29 держав.
2023 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.
- У грудні 2022 року Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.