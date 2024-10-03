​​ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу і провела паралель із діями Росії нині

Систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, а потім - мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид. Нині Україна знову стоїть перед загрозою геноциду.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Щойно резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів "за"!" - написала вона у фейсбуці.



Документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, "прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити український народ і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної української держави".

"Так само, як сьогодні збройні сили РФ, сталінський режим у 1932-1933 роках вчиняв кримінальні дії на українській території проти цивільного населення, з очевидним наміром знищити, повністю або частково, український народ як окрему національну спільноту", - йдеться в резолюції.

Фото: Євгенія Кравчук Резолюція ПАРЄ

Резолюція ПАРЕ також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, які були культурною основою української нації, а потім - мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид.

Кравчук наголосила, що резолюція робить акцент на нинішньому геноцидному нападі Росії. Бо так само, як у 1930-х роках, Росія знову використовує їжу як зброю, не лише проти України, але й для загострення глобальної продовольчої нестабільності. Росіяни блокують і погрожують судам у Чорному морі, а також перешкоджають постачанням зерна до Африки та інших регіонів. Українські фермери стикаються з серйозною нестачею ресурсів, тоді як російські війська навмисно бомбардували сільськогосподарські угіддя, мінували поля та знищували аграрну інфраструктуру. Лише катастрофа на Каховській греблі завдала збитків у розмірі 387,71 мільйона доларів США, позбавивши зрошення майже 600 000 гектарів сільськогосподарських угідь.

"Тому Асамблея визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу та закликає всі національні парламенти, які ще цього не зробили, вчинити так само!", - додала Кравчук.