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ЦРУ почало вербувати нових інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї після успіху у Росії

Головне розвідувальне агентство США опублікувало інструкції на китайській, корейській та мові фарсі в облікових записах своїх соцмереж.

ЦРУ почало вербувати нових інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї після успіху у Росії
Фото: ukrinform.ua

ЦРУ розпочало нову кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї, що має стати продовженням успішних спроб зі залучення росіян, пише Reuters.

Головне розвідувальне агентство США опублікувало інструкції на китайській, корейській та мові фарсі у своїх облікових записах на соцплатформі X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn та Dark Web про те, як безпечно зв’язатися з відомством.

“Наші зусилля на цьому фронті увінчалися успіхом у Росії, і ми хочемо переконатися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті до співпраці”, ‒ сказав представник ЦРУ, додавши, що управління адаптується до посилення державних репресій та глобального стеження.

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Відео мандаринською мовою, опубліковане на YouTube, яке містить лише письмові інструкції, рекомендувало людям зв’язуватися з ЦРУ через його офіційний вебсайт, використовуючи надійні зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або мережу TOR.

Людей просять надати імена, місцезнаходження та контактні дані людей, не пов’язані з їхніми справжніми особами, а також інформацію, яка могла б зацікавити ЦРУ, попереджаючи, що відповіді не гарантовані та можуть зайняти час.

Реакція Пекіна

Представник китайського посольства Лю Пеньюй звинуватив США у проведенні “організованої та систематичної” кампанії з дезінформації проти Китаю і заявив, що “будь-які спроби вбити клин між китайським народом і КПК (Комуністичною партією Китаю) або послабити їхній тісний зв'язок неминуче зазнають невдачі”.

Російське посольство та місія Ірану в ООН не відповіли на запит видання.

Прагнення ЦРУ збільшити розвіддані зросла через розширення Китаєм співпраці з Росією та Іраном та намагання наростити свою регіональну військову міць.

Росія, Китай, Іран і Північна Корея відомі в розвідувальній спільноті США як “важкі мішені” ‒ країни, до урядів яких важко проникнути.

США також намагаються врегулювати конфлікт Ірану з Ізраїлем, його ядерну програму, його все міцніші зв'язки з Росією і підтримку бойовиків.

Програма ядерної зброї Північної Кореї є ще однією метою розвідки США разом із поставками Пхеньяном зброї Москві для війни проти України.

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