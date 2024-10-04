Уряд Індії вважає криміналізацію зґвалтування у шлюбі “надмірно жорсткою”

Уряд Індії виступив проти петицій у вищому суді, які вимагають схвалення норми у законодавстві.

Уряд Індії виступив проти петицій у вищому суді, які вимагають криміналізації зґвалтування у шлюбі, заявивши, що це було б “надмірно жорстко”, повідомляє BBC.

Федеральне міністерство внутрішніх справ заявило Верховному суду, що “чоловік не має фундаментального права” примушувати свою дружину до сексу, але існує достатньо законів для захисту заміжніх жінок від сексуального насильства.

Верховний суд розглядає петиції про внесення змін до закону британської епохи, згідно з яким чоловік не може бути притягнутий до відповідальності за зґвалтування в шлюбі.

В Індії поширене насильство в шлюбі ‒ згідно з нещодавнім державним опитуванням, кожна 25 жінка стикалася з сексуальним насильством з боку своїх чоловіків.

Зґвалтування подружжя заборонено більш ніж у 100 країнах, включно з Великобританією, яка криміналізувала це в 1991 році.

Але Індія залишається серед трьох десятків країн ‒ разом з Пакистаном, Афганістаном і Саудівською Аравією, де закон є серед чинних законодавчих актів.

В останні роки в Індії подали кілька петицій із закликом скасувати розділ 375 Кримінального кодексу країни, що діє з 1860 року. У законі згадується кілька “виключень” або ситуацій, у яких секс не є згвалтуванням. Одне з них ‒ “з боку чоловіка з його дружиною”, якщо дружина неповнолітня.

Активісти заявляють, що такий аргумент є нейпринятним у наш час і що примусовий секс є згвалтуванням, незалежно від того, хто, його вчиняє.