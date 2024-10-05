Молдовські правоохоронці заявили про сценарій захоплення адмінбудівель під час виборів

Росіяни не полишають намірів втрутитися в демократичні процеси у країні.

У поліції Молдови повідомили про надходження інформації щодо плану проросійських сил зірвати вибори президента та референдум щодо вступу до Європейського Союзу шляхом захоплення адміністративних будівель.

Як пише Reuters, очільник правоохоронного відомства Віорел Чернатеану розповів, що випадки вандалізму щодо державних установ, які останніми місяцями стали траплятися частіше, є лише першою частиною плану підтримуваних Кремлем маргінальних сил спробувати втрутитися у демократичні процеси в Молдові.

За кожну провокацію, яка спрямована на дискредитацію виборів та референдуму, за даними поліції, учасники отримують від росіян по 5 тисяч євро.

Згідно з результатами опитувань, Мая Санду має високі шанси переобратися на новий президентський термін, а за вступ Молдови до ЄС мають намір проголосувати щонайменше 54% тих, хто вже визначився.