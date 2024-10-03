Молдова звинуватила Росію в підкупі її громадян, аби ті голосували проти вступу в ЄС на референдумі

Молдова звинуватила Росію і проросійського олігарха Ілана Шора в підкупі громадян, аби ті на прийдешньому референдумі стосовно вступу до Євросоюзу голосували проти. Відповідну заяву начальника поліції Молдови Віорела Чернеуцяна поширило Politico.

Слідчі встановили, що протягом місяця понад $15 млн російських коштів були перераховані більш ніж 130 000 громадян Молдови. Керівник поліції відкрито звинуватив Москву в тому, що за підкупом виборців стоїть вона.

"Молдова стикається з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною та дезінформацією, подібного наша країна ніколи раніше не бачила", – сказав Чернеуцян.

Правоохоронці Молдови з'ясували, що Ілан Шор, засновник нині забороненої проросійської політичної партії, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків. Офіційні особи кажуть, що потім координатори в Росії наказали чиновникам і місцевим активістам діяти від їхнього імені, видаючи готівку через платформу обміну повідомленнями Telegram.

Союзники Шора та Кремль закликають громадськість віддати свої голоси проти вступу до ЄС на референдумі 20 жовтня, а також проти прозахідного президента Майї Санду на виборах, що відбудуться того ж дня.