Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
ГоловнаСвіт

Молдова звинуватила Росію в підкупі її громадян, аби ті голосували проти вступу в ЄС на референдумі

Протягом місяця понад 130 000 громадян Молдови отримали кошти.

Молдова звинуватила Росію в підкупі її громадян, аби ті голосували проти вступу в ЄС на референдумі
Заклики проти вступу Молдови до ЄС
Фото: Facebook/Dragoș Galbur

Молдова звинуватила Росію і проросійського олігарха Ілана Шора в підкупі громадян, аби ті на прийдешньому референдумі стосовно вступу до Євросоюзу голосували проти. Відповідну заяву начальника поліції Молдови Віорела Чернеуцяна поширило Politico.

Слідчі встановили, що протягом місяця понад $15 млн російських коштів були перераховані більш ніж 130 000 громадян Молдови. Керівник поліції відкрито звинуватив Москву в тому, що за підкупом виборців стоїть вона.

"Молдова стикається з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною та дезінформацією, подібного наша країна ніколи раніше не бачила", – сказав Чернеуцян.

Правоохоронці Молдови з'ясували, що Ілан Шор, засновник нині забороненої проросійської політичної партії, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків. Офіційні особи кажуть, що потім координатори в Росії наказали чиновникам і місцевим активістам діяти від їхнього імені, видаючи готівку через платформу обміну повідомленнями Telegram.

Союзники Шора та Кремль закликають громадськість віддати свої голоси проти вступу до ЄС на референдумі 20 жовтня, а також проти прозахідного президента Майї Санду на виборах, що відбудуться того ж дня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies